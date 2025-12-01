Ο Παρνασσός καλύφθηκε με τα πρώτα χιόνια, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες και μεταμορφώνοντας το βουνό σε έναν μαγικό χειμωνιάτικο προορισμό. Με τη βοήθεια drone, το UP STORIES κατέγραψε από ψηλά το λευκό «πέπλο» που σκέπασε τα βουνά και τις βουνοκορφές, χαρίζοντας μοναδικά στιγμιότυπα.

Το βίντεο προσφέρει μια μοναδική προοπτική από ψηλά, καλώντας τους θεατές να απολαύσουν νοερά το χειμωνιάτικο σκηνικό, ιδανικό για βόλτες, στιγμές χαλάρωσης και απολαυστικές εμπειρίες με φόντο το λευκό τοπίο στο βουνό.

Πλέον, οι επιχειρηματίες είναι αισιόδοξοι και ευελπιστούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, κάτι που θα επιτρέψει την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου.