Ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος, πιστός στις παρακαταθήκες και τις αξίες του αείμνηστου αγωνιστή και επίτιμου πολίτη της Παλαιστίνης, σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα «Μανώλης Γλέζος & Παλαιστίνη» την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 στις 19:00, στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50).

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Marwan Toubassi, Παλαιστίνιος αγωνιστής, επί σειρά ετών πρέσβης του κράτους της Παλαιστίνης στην Ελλάδα και εκλεκτός φίλος και συναγωνιστής του Μανώλη Γλέζου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο κ. Marwan Toubassi θα ανακηρυχθεί Επίτιμο μέλος του Συλλόγου Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

18:30-19:00 Προσέλευση.

19:00 Έναρξη-Συντονισμός: κ. Θανάσης Πετράκος, μέλος του ΔΣ.

Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα.

Προβολή ολιγόλεπτου αποσπάσματος (σε πρώτη προβολή) της ταινίας: «Μανώλης Γλέζος: Ένας Αιώνας Αντίσταση» της σκηνοθέτιδας κ. Ντίνας Κάτσαρη.

Σύντομοι χαιρετισμοί:

– Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών

– March to Gaza Greece

– BDS Greece

– Ένα Σχολείο για τη Γάζα

– Παλαιστινιακή Κοινότητα Ελλάδας

– Σωματείο Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδας

– κ. Τάκης Πολίτης (μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος από την Αβάνα)

Απαγγελία ποιημάτων του Μανώλη Γλέζου για την Παλαιστίνη από την κ. Ευγενία Κατούφα και τον κ. Άγη Εμμανουήλ, μέλη του Συλλόγου μας.

Ομιλία από τον κ. Κώστα Ήσυχο, μέλος του Συλλόγου μας.

Κεντρική ομιλία από τον κ. Marwan Toubassi.

Ανακήρυξη του κ. Marwan Toubassi ως Επίτιμου μέλους του Συλλόγου Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος, από την κ. Κατερίνα Γλέζου, μέλος του ΔΣ.

Συζήτηση.