Ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Χασάν Ρασάντ και τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι στο Κάιρο, για να συζητήσουν τη μετάβαση στη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα και την ενίσχυση των κοινών προσπαθειών σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο τουρκική πηγή.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, (συμφώνησαν επίσης) να συνεχιστεί η ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας με το Κέντρο Πολιτικού-Στρατιωτικού Συντονισμού (CMCC) για την εξάλειψη όλων των εμποδίων ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της εκεχειρίας και να αποτραπούν περαιτέρω παραβιάσεις», δήλωσε στο Reuters η πηγή, προσθέτοντας ότι οι τρεις αξιωματούχοι συζήτησαν επίσης τον τρόπο αντιμετώπισης των παραβιάσεων της συμφωνίας από το Ισραήλ.

Η συνάντηση αυτή έρχεται, την ώρα που η Χαμάς σύμφωνα και με την ισραηλινή πλευρά παρέδωσε την σορό ενός ακόμη νεκρού ομήρου, αλλά κι ενώ η κατάσταση στην Λωρίδα της Γάζας γίνεται ολοένα και πιο δραματική. Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν ανά διαστήματα (όπως χθες) να πλήττουν στόχους παρά την εκεχειρία, ενώ μεγάλα κομμάτια του θύλακα έχουν πλημμυρίσει από τις καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν την περιοχή.