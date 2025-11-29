Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη Θάσο, με το νησί, κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα, να έρχεται αντιμέτωπο με έντονες βροχοπτώσεις και μεγάλης έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα.

Στις κοινότητες Παναγίας και Ποταμιάς η νύχτα ήταν δύσκολη για κατοίκους και αρχές, καθώς μέσα σε λίγες ώρες η συσσωρευμένη ποσότητα νερού προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Η ορμή των νερών προκάλεσε καθιζήσεις και «ξήλωσε» τμήματα δρόμων μέσα στην Ποταμιά, ενώ πολλά ισόγεια σπίτια και αποθήκες πλημμύρισαν όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Η δυνατή ροή του νερού παρέσυρε φερτά υλικά, βράχια, ακόμη και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγός παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο του από τα νερά ωστόσο απεγκλωβίστηκε γρήγορα. Η κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε τουλάχιστον 5 κλήσεις για απάντληση υδάτων.

Ο δήμαρχος της Θάσου απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς τα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.