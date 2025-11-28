Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι το σχέδιο ειρήνης που συζητήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά επέμεινε ότι για να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία, η Ουκρανία θα πρέπει να παραδώσει εδάφη.

«Γενικά, συμφωνούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», είπε ο Πούτιν, σημειώνοντας ότι η εκδοχή του σχεδίου που συζήτησαν η Ουάσινγκτον και το Κίεβο στη Γενεύη είχε διαβιβαστεί στη Μόσχα.

«Βλέπουμε ότι η αμερικανική πλευρά λαμβάνει υπόψη τη θέση μας σε ορισμένα σημεία», πρόσθεσε. «Αλλά σε άλλα ζητήματα, είναι σαφές ότι πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι και να μιλήσουμε».

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου, ο οποίος περιέγραψε για ακόμη μία φορά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως «μη νόμιμο», υποδηλώνουν ότι, παρά την αισιοδοξία του Λευκού Οίκου, δεν υπάρχουν ουσιαστικές ενδείξεις προόδου στα βασικά σημεία που χρειάζεται να επιλυθούν για να τελειώσει ο πόλεμος.

«Θα πετύχουμε τους στόχους μας στρατιωτικά»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης εργασίας στο Κιργιστάν, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θα σταματήσει την επίθεσή της μόνο αν οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν από περιοχές που βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

«Αν τα ουκρανικά στρατεύματα φύγουν από τα εδάφη που κατέχουν, τότε θα σταματήσουμε τις μάχες», είπε. «Αν δεν το κάνουν, θα πετύχουμε τους στόχους μας στρατιωτικά».

Επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό ότι η ουκρανική ηγεσία είναι «παράνομη», υποστηρίζοντας ότι αυτό καθιστά νομικά αδύνατη την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με το Κίεβο και ότι οποιοσδήποτε μελλοντικός διακανονισμός θα απαιτούσε ευρύτερη διεθνή αναγνώριση.

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα ταξιδέψει στη Ρωσία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, απορρίπτοντας παράλληλα τις κατηγορίες ότι ο Γουίτκοφ είχε δείξει μεροληψία υπέρ της Μόσχας κατά τις ειρηνευτικές συζητήσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «ανοησίες».

Ο Γουίτκοφ, στενός συνεργάτης του Τραμπ και επιχειρηματίας στον χώρο της ακίνητης περιουσίας, έχει δεχθεί έντονη κριτική σε Ευρώπη και ΗΠΑ μετά τη διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας στην οποία φέρεται να συμβουλεύει υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Κρεμλίνου για το πώς ο Πούτιν θα μπορούσε να προσεγγίσει τον Τραμπ στις συζητήσεις.

Οι πρόσφατες διαπραγματευτικές τακτικές της Ρωσίας θυμίζουν τη στάση που διατηρεί από την επανεκλογή Τραμπ: το Κρεμλίνο εμφανίζεται διατεθειμένο να εξετάσει πιθανά σενάρια ειρήνης, χωρίς όμως καμία πρόθεση να υπαναχωρήσει από τις μέγιστες απαιτήσεις του, οι περισσότερες από τις οποίες θεωρούνται από το Κίεβο απαράδεκτες.

Πιο σίγουρος από ποτέ ο Πούτιν

Η ανεξάρτητη Ρωσίδα πολιτική αναλύτρια Τατιάνα Στανόβαγια έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Δεν βλέπω προς το παρόν τίποτα που θα ανάγκαζε τον Πούτιν να αναθεωρήσει τους στόχους του ή να εγκαταλείψει τις βασικές του απαιτήσεις.

Ο Πούτιν αισθάνεται πιο σίγουρος από ποτέ για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και είναι πεπεισμένος ότι μπορεί να περιμένει μέχρι το Κίεβο να αποδεχτεί ότι δεν μπορεί να νικήσει και πρέπει να διαπραγματευθεί με βάση τους γνωστούς όρους της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Αρκετοί από αυτούς τους όρους εμφανίστηκαν στο αρχικό σχέδιο των 28 σημείων που εκπονήθηκε από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους και διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα.

Το σχέδιο θα απαιτούσε από την Ουκρανία να εκχωρήσει εθελοντικά εδάφη που η Μόσχα δεν κατάφερε να καταλάβει στρατιωτικά. Το Κίεβο θα έπρεπε επίσης να αποδεχτεί μειώσεις ή και διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, ενώ οποιαδήποτε μελλοντική ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπει η γαλλοβρετανική «συμμαχία των προθύμων» – θα απαγορευόταν ρητά.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν πρόκειται να συμφωνήσει στην παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία σε αντάλλαγμα για ειρήνη.

Όπως είπε στο αμερικανικό περιοδικό The Atlantic: «Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να θεωρεί ότι θα παραδώσουμε εδάφη. Δεν πρόκειται να υπογράψει παραχώρηση εδαφών.»