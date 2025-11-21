Η πρόταση που υπέβαλε η Ουάσιγκτον στο Κίεβο ως βάση για τον τερματισμό του πολέμου ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι η Κριμαία και οι περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία – περιοχή γνωστή επίσης ως Ντονμπάς – θα «αναγνωριστούν ως de facto ρωσικές» από την Ουκρανία και τους συμμάχους της, «συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ».

Κατά το σχέδιο 28 σημείων, οι δυο πλευρές θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, με βάση το πού βρίσκεται σήμερα η γραμμή επαφής.

Το κείμενο προβλέπει ακόμη ότι ο ουκρανικός στρατός θα περιοριστεί σε 600.000 μέλη, ότι το NATO θα δεσμευτεί να μην αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία αλλά ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα έχουν βάσεις στην Πολωνία.

Επιπρόσθετα, η Ρωσία θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία, ενώ 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν σε πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και την επένδυση στην Ουκρανία.

Ολόκληρο το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

1. Η κυριαρχία της Ουκρανίας θα επιβεβαιωθεί.

2. Θα συναφθεί μια συνολική συμφωνία μη επιθετικότητας μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Όλες οι αμφιβολίες των τελευταίων 30 ετών θα θεωρηθούν επιλυμένες.

3. Αναμένεται ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει σε γειτονικές χώρες και το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω.

4. Θα πραγματοποιηθεί διάλογος μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, για την επίλυση όλων των ζητημάτων ασφάλειας και τη δημιουργία συνθηκών για την αποκλιμάκωση της έντασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια ασφάλεια και να αυξηθούν οι ευκαιρίες για συνεργασία και μελλοντική οικονομική ανάπτυξη.

5. Η Ουκρανία θα λάβει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας.

6. Ο αριθμός των μελών των Ουκρανικών Ένοπλων Δυνάμεων θα περιοριστεί σε 600.000.

7. Η Ουκρανία συμφωνεί να κατοχυρώσει στο σύνταγμά της ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ συμφωνεί να συμπεριλάβει στο καταστατικό του διάταξη ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει δεκτή στο μέλλον.

8. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην σταθμεύσει στρατεύματα στην Ουκρανία.

9. Ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύσουν στην Πολωνία.

10. Η εγγύηση των ΗΠΑ:

Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση για την εγγύηση.

Εάν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, θα χάσει την εγγύηση.

Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, εκτός από μια αποφασιστική συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση, θα επαναφερθούν όλες οι παγκόσμιες κυρώσεις, θα ανακληθεί η αναγνώριση του νέου εδάφους και όλα τα άλλα οφέλη της συμφωνίας.

Εάν η Ουκρανία εκτοξεύσει πύραυλο κατά της Μόσχας ή της Αγίας Πετρούπολης χωρίς λόγο, η εγγύηση ασφάλειας θα θεωρηθεί άκυρη.

11. Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην ΕΕ και θα λάβει βραχυπρόθεσμη προτιμησιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ το ζήτημα αυτό βρίσκεται υπό εξέταση.

12. Ένα ισχυρό παγκόσμιο πακέτο μέτρων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Τη δημιουργία ενός Ταμείου Ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως η τεχνολογία, τα κέντρα δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με την Ουκρανία για την από κοινού ανασυγκρότηση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και λειτουργία της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

Κοινές προσπάθειες για την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, με στόχο την αποκατάσταση, την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό των πόλεων και των κατοικημένων περιοχών.

Ανάπτυξη υποδομών.

Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων.

Η Παγκόσμια Τράπεζα θα αναπτύξει ένα ειδικό χρηματοδοτικό πακέτο για την επιτάχυνση αυτών των προσπαθειών.

13. Η Ρωσία θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία:

Η άρση των κυρώσεων θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί σταδιακά και κατά περίπτωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν μακροπρόθεσμη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας για αμοιβαία ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων, των έργων εξόρυξης σπάνιων γαιών στην Αρκτική και άλλων αμοιβαία επωφελών επιχειρηματικών ευκαιριών.

Η Ρωσία θα κληθεί να επανενταχθεί στην G8.

14. Τα δεσμευμένα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν σε πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και την επένδυση στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από αυτή την επιχείρηση. Η Ευρώπη θα προσθέσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να αυξήσει το ποσό των επενδύσεων που διατίθενται για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Τα δεσμευμένα ευρωπαϊκά κεφάλαια θα αποδεσμευτούν. Το υπόλοιπο των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων θα επενδυθεί σε ένα ξεχωριστό αμερικανο-ρωσικό επενδυτικό όχημα που θα υλοποιήσει κοινά έργα σε συγκεκριμένους τομείς. Το ταμείο αυτό θα έχει ως στόχο την ενίσχυση των σχέσεων και την αύξηση των κοινών συμφερόντων, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό κίνητρο για να μην επανέλθει η σύγκρουση.

15. Θα συσταθεί κοινή αμερικανο-ρωσική ομάδα εργασίας για θέματα ασφάλειας, με σκοπό την προώθηση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

16. Η Ρωσία θα κατοχυρώσει νομικά την πολιτική της μη επιθετικότητας έναντι της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

17. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία θα συμφωνήσουν να παρατείνουν την ισχύ των συνθηκών για τη μη διάδοση και τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης START I.

18. Η Ουκρανία συμφωνεί να είναι ένα μη πυρηνικό κράτος σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

19. Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια θα τεθεί σε λειτουργία υπό την εποπτεία του ΔΟΑΕ και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα διανέμεται εξίσου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας — 50/50.

20. Και οι δύο χώρες αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και στην κοινωνία με στόχο την προώθηση της κατανόησης και της ανοχής των διαφορετικών πολιτισμών και την εξάλειψη του ρατσισμού και των προκαταλήψεων:

Η Ουκρανία θα υιοθετήσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη θρησκευτική ανοχή και την προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων.

Και οι δύο χώρες θα συμφωνήσουν να καταργήσουν όλα τα διακριτικά μέτρα και να εγγυηθούν τα δικαιώματα των ουκρανικών και ρωσικών μέσων ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Όλες οι ναζιστικές ιδεολογίες και δραστηριότητες πρέπει να απορριφθούν και να απαγορευτούν.

21. Εδάφη:

Η Κριμαία, το Λουγκάνσκ και το Ντόνετσκ θα αναγνωριστούν ως de facto ρωσικά, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια θα παραμείνουν «παγωμένα» κατά μήκος της γραμμής επαφής, πράγμα που θα σημαίνει de facto αναγνώριση κατά μήκος της γραμμής επαφής.

Η Ρωσία θα παραιτηθεί από άλλα συμφωνημένα εδάφη που ελέγχει εκτός των πέντε περιοχών.

Οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από το τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ που ελέγχουν επί του παρόντος, και αυτή η ζώνη αποχώρησης θα θεωρηθεί ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας, διεθνώς αναγνωρισμένη ως έδαφος που ανήκει στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα εισέλθουν σε αυτή την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

22. Αφού συμφωνήσουν για τις μελλοντικές εδαφικές ρυθμίσεις, τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία αναλαμβάνουν να μην αλλάξουν αυτές τις ρυθμίσεις με τη χρήση βίας. Οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφάλειας δεν θα ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης αυτής της δέσμευσης.

23. Η Ρωσία δεν θα εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον ποταμό Δνείπερο για εμπορικές δραστηριότητες και θα επιτευχθούν συμφωνίες για την ελεύθερη μεταφορά σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

24. Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων:

Όλοι οι εναπομείναντες κρατούμενοι και πτώματα θα ανταλλαγούν με βάση την αρχή «όλοι για όλους».

Όλοι οι κρατούμενοι πολίτες και οι όμηροι θα επιστραφούν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών.

Θα ληφθούν μέτρα για την ανακούφιση των θυμάτων της σύγκρουσης.

25. Η Ουκρανία θα διεξάγει εκλογές σε 100 ημέρες.

26. Όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτόν τον σύγκρουση θα λάβουν πλήρη αμνηστία για τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια του πολέμου και θα συμφωνήσουν να μην προβάλουν καμία αξίωση ή να εξετάσουν οποιαδήποτε καταγγελία στο μέλλον.

27. Η παρούσα συμφωνία θα είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα παρακολουθείται και θα εγγυάται από το Συμβούλιο Ειρήνης, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Για τις παραβιάσεις θα επιβάλλονται κυρώσεις.

28. Μόλις όλα τα μέρη συμφωνήσουν με το παρόν μνημόνιο, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την υποχώρηση των δύο πλευρών στα συμφωνηθέντα σημεία, προκειμένου να αρχίσει η εφαρμογή της συμφωνίας.