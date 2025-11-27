Τα τελεσίγραφα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία είχαν όλα την ίδια μοίρα: ξεθώριαζαν μπροστά στην πραγματικότητα. Το πιο πρόσφατο, αυτό που δόθηκε στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα, απαιτούσε οι Ουκρανοί να αποδεχτούν έως σήμερα (27/11) ένα ειρηνευτικό σχέδιο «προκλητικά ευνοϊκό» για τη Μόσχα, όπως το χαρακτήρισε ο γαλλικός Monde. Έτσι όμως όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα τις τελευταίες ημέρες, και όπως δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ, «δεν υπάρχει προθεσμία».

Καθώς η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες επιχειρούν να μετριάσουν το σχέδιο με τις μαξιμαλιστικές ρωσικές απαιτήσεις, η Μόσχα καθυστερεί και ο Τραμπ δείχνει να κλείνει τις πόρτες, τουλάχιστον προς το παρόν, στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έτσι, οι πρόσφατες προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας φαίνεται πως προσκρούουν στην ίδια πεισματική πραγματικότητα: οι κόκκινες γραμμές Κιέβου και Μόσχας παραμένουν διαμετρικά αντίθετες.

Οι συνομιλίες που διέρρευσαν

Ένας νέος παράγοντας έχει επίσης αναδυθεί, ο οποίος, παρότι μένει να φανεί αν και κατά πόσο θα επηρεάσει την έκβαση των διαπραγματεύσεων, εξηγεί εν πολλοίς το περιεχόμενο του αρχικού ειρηνευτικού πλάνου: η αποκάλυψη συνομιλιών από το πρακτορείο Bloomberg, στις οποίες ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συμβούλευε, μεταξύ άλλων, τη ρωσική πλευρά, και συγκεκριμένα τον Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, για το πώς να παρουσιάσει καλύτερα τη ρωσική θέση για τον πόλεμο στον Τραμπ, προσφέροντας συμβουλές που σαμπόταραν τις προσπάθειες του Ζελένσκι.

Όταν την περασμένη εβδομάδα το σχέδιο διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης, ήταν τόσο έντονα προκατειλημμένο υπέρ των ρωσικών θέσεων που πολλοί αναλυτές, αλλά ακόμη ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες, υπαινίσσονταν ότι το προσχέδιο προήλθε από τη Μόσχα – πιθανόν από έναν άλλο ρώσο σύμβουλο, τον Κίριλ Ντμιτρίεφ, στενό έμπιστο του Πούτιν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ στο Μαϊάμι στα τέλη Οκτωβρίου.

Η διαρροή του Bloomberg περιλαμβάνει επίσης μια συνομιλία μεταξύ του Ντμιτρίεφ και του Ουσακόφ στην οποία συζητούν ποιες απαιτήσεις θα συμπεριληφθούν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η συνέχεια των παράλληλων διαπραγματεύσεων

Τα επόμενα βήματα φαίνεται να αναβάλλονται μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε και θα συνεχιστεί η τακτική των παράλληλων διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Γουίτκοφ (τον οποίο ο αμερικανός πρόεδρος στηρίζει μετά τη διαρροή τον συνομιλιών) θα ταξιδέψει στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Πούτιν, πιθανώς συνοδευόμενος από τον συνεργάτη του, Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ. Ταυτόχρονα, ο αμερικανός υπουργός του Στρατού Νταν Ντρίσκολ – ένα νέο βασικό πρόσωπο στις διαπραγματεύσεις – αναμένεται να συναντηθεί με ουκρανούς εκπροσώπους.

Βέβαια η στάση της Ρωσίας εγείρει κάποιες αμφιβολίες, αφού δεν έχει επιβεβαιώσει κάποια ημερομηνία για τη συνάντηση, με τον Ουσακόφ – τον συνομιλητή του Γουίτκοφ στις επίμαχες συνομιλίες – να αναφέρει ότι υπάρχει μόνο «μια προκαταρκτική συμφωνία» σχετικά με τη συνάντηση, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη σχετικά με αυτή την πιθανή επίσκεψη.

Η απόφαση Τραμπ να στείλει τον Γουίτκοφ στη Μόσχα — τον «αμερικανό σύμβουλο που… συμβουλεύει τη Ρωσία», όπως σχολίασε το Sky News — αφήνει περιθώριο στο Κρεμλίνο να απορρίψει τις νεότερες εκδοχές του σχεδίου, αλλά και να επικοινωνήσει με τον Τραμπ πριν από το Κίεβο. Αυτό έχει σημασία, καθώς η Μόσχα έχει καταστήσει σαφές πως δεν συμφωνεί με τις τροποποιήσεις του σχεδίου ούτε με πιθανή ευρωπαϊκή επιρροή και δεν σκοπεύει να προβεί σε «παραχωρήσεις». Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν την Τετάρτη πως οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία «παραμένει μακρινή».

Καμία συνάντηση για Ζελένσκι

Παράλληλα, ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται επίσης να κάνει – ξανά – ένα βήμα πίσω στις διαπραγματεύσεις. Πέραν του ότι έχει «μοιράσει αρμοδιότητες» στους απεσταλμένους του, οι οποίοι καλούνται να αναλάβουν τη διευθέτηση κρίσιμων λεπτομερειών της συμφωνίας, απέκλεισε κατηγορηματικά, τουλάχιστον προς το παρόν, την πολυπόθητη για το Κίεβο συνάντηση με τον Ζελένσκι. Αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό στους Ουκρανούς, οι οποίοι επιδιώκουν να οριστικοποιήσουν τα υπόλοιπα σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας απευθείας με τον αμερικανό πρόεδρο.