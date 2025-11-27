Η Ρωσία συμφωνεί ότι το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για συζήτηση και δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη, υποστήριξε σε δηλώσεις του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τα σημεία του σχεδίου θα συζητηθούν ένα προς ένα

«Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η παραλλαγή του σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία στη Γενεύη έχει διαβιβαστεί στη Ρωσία. Όπως τόνισε οι προτάσεις του σχεδίου θα πρέπει να υποστούν επεξεργασία και να διατυπωθούν σε «διπλωματική γλώσσα» γιατί κάποιες διατυπώσεις στην μορφή που έχει το πλάνο μέχρι τώρα είναι τουλάχιστον «αστείες». Για να γίνει αυτό θα πρέπει όλα τα σημεία του σχεδίου να συζητηθούν ένα προς ένα.

«Ανοησία» ότι ο Γουίτκοφ είναι φιλορώσος

Σχολιάζοντας τις τελευταίες αποκαλύψεις σχετικά με τις επαφές του Στιβ Γουίτκοφ με τον Γιούρι Ουσακόφ και τις επικρίσεις που ο αμερικανός απεσταλμένος δέχτηκε για τις στενές του σχέσεις με την ρωσική πλευρά, ο πρόεδρος της Ρωσίας απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο Γουίτκοφ έχει δείξει προκατάληψη υπέρ της Μόσχας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τον ανοησία. Όπως σημείωσε θα ήταν έκπληξη αν ο Γουίτκοφ εξαπέλυε άσεμνες ύβρεις κατά της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

«Αυτό είναι μια ανοησία», υποστήριξε ο Πούτιν περιγράφοντας τον Γουίτκοφ ως πολίτη των ΗΠΑ που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του.

Η Ρωσία δεν θα επιτεθεί στην Ευρώπη

Μεταξύ άλλων ο Πούτιν, ισχυρίστηκε ότι «είναι γελοίο» να λέγεται πως η Ρωσία θέλει να επιτεθεί στην Ευρώπη, ενώ αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν υπόψη τους τις θέσεις της Ρωσίας στο ζήτημα. Μεταξύ άλλων ο Πούτιν υποστήριξε ότι είναι έτοιμος να συζητήσει ζητήματα Ευρωπαϊκής ασφάλειας, αλλά και για την Ρωσοαμερικανική στρατηγική ισορροπία δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική πλευρά είναι έτοιμη για «σοβαρές» διαπραγματεύσεις και για τον λόγο αυτό αναμένει την αμερικανική αντιπροσωπεία στην Μόσχα την επόμενη εβδομάδα. Όπως τόνισε εξεπλάγη από τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και υποστήριξε ότι οι κυρώσεις καταστρέφουν τις σχέσεις των δύο πλευρών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο μήνα επέβαλαν τις πιο σκληρές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί ποτέ στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, στοχοποιώντας τις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil.

Αυξάνεται ο ρυθμός προέλασης μας στην Ουκρανία

Όσον αφορά στο τι συμβαίνει επί του πεδίου, στη συνέχεια των δηλώσεων του, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι μόλις τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τις θέσεις τους σε βασικές περιοχές, τότε οι μάχες θα σταματήσουν, αλλά αν δεν το κάνουν, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα επιτύχουν τους στόχους τους με τη βία. Ο ίδιος προσέθεσε ότι ο ρυθμός της προέλασης της Ρωσίας προς όλες τις κατευθύνσεις «αυξάνεται αισθητά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία είναι έτοιμη να έρθει σε μια συμφωνία με την Ουκρανία, όμως αυτό αυτή την στιγμή είναι νομικά αδύνατον, αφού η κυβέρνηση του Κιέβου στερείται της νομιμοποίησης αυτής. Όπως είπε, όλες οι αποφάσεις θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρη διεθνή αναγνώριση. Σε συνέχεια της τοποθέτησης του αυτής, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Πούτιν υποστήριξε ότι ένα από τα βασικά σημεία που θα πρέπει να συζητηθούν με τις ΗΠΑ είναι πως στο σχέδιο παρέχεται de facto αναγνώριση της ρωσικής κατοχής του Ντονμπάς και όχι de jure.

Απαντήσεις για παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, πυρηνικές δοκιμές και Λαβρόφ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας προειδοποίησε, επίσης ότι οποιαδήποτε κίνηση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα αποτελούσε «κλοπή περιουσίας» και θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει τη στρατηγική σταθερότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με τις πυρηνικές δοκιμές. Πρόσθεσε ότι η Μόσχα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για οποιεσδήποτε εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε τις εικασίες δυτικών μέσων ενημέρωσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Κρεμλίνου.

Ο Λαβρόφ, 75 ετών, ένας βετεράνος διπλωμάτης της σοβιετικής εποχής γνωστός για το δυναμικό διαπραγματευτικό του στυλ, απουσίαζε από μια μεγάλη συνάντηση του Κρεμλίνου νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στην οποία συνήθως παρευρισκόταν, και ο Πούτιν επέλεξε κάποιον άλλο για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική, έναν ρόλο που ο Λαβρόφ έχει εκπληρώσει στο παρελθόν.