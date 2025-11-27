Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, πραγματοποιεί αύριο επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Επίσης, θα πραγματοποιήσει τα επίσημα εγκαίνια του κέντρου «Εμπειρία Ευρώπη» – Europa Experience, παρουσία του πρωθυπουργού και του Επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα και θα συζητήσει με νέους στην Εθνική Πινακοθήκη.

Λίγο πριν την άφιξή της στην Αθήνα, η κυρία Μέτσολα παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην ηλεκτρονική έκδοση του «Β». Σε μια στιγμή που οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισημαίνει ότι η ΕΕ θα παραμείνει σταθερά στο πλευρό της, ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να παράσχουν εγγυήσεις ασφάλειας και ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα αποτελέσει το βασικό κομμάτι του παζλ.

Σε ότι αφορά τα θέματα ασφάλειας και ενέργειας σημειώνει ότι η ΕΕ ήταν υπερβολικά εξαρτημένη από τρίτες χώρες και ότι ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας αποτέλεσε καμπανάκι αφύπνισης.

-Κυρία Μέτσολα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας έχει λάβει κάτι σαν τελεσίγραφο από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για τη συμφωνία ειρήνης. Τι θέση έχει η ΕΕ στη διαπραγμάτευση αυτή και πόσο βιώσιμη θεωρείτε ότι είναι μακροπρόθεσμα ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία; Ποιον ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε αυτή η δέσμευση να παραμείνει σταθερή;

Είμαστε ενωμένοι στην έκκλησή μας για ειρήνη, επειδή όλοι θέλουμε να τερματιστούν η βία, η οδύνη και οι θάνατοι. Γι’ αυτόν το λόγο καλωσορίζουμε τις προσπάθειες για ειρήνευση σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Πρόκειται για δύσκολες διαπραγματεύσεις. Διαρκώς επαναλαμβάνουμε ότι η ειρήνη πρέπει να είναι δίκαιη, να έχει διάρκεια, και ότι πρέπει η Ουκρανία και η Ευρώπη να βρίσκονται πάντα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το μέλλον της Ουκρανίας πρέπει να αποφασιστεί από την ίδια την Ουκρανία και μόνο. Οι συνομιλίες στη Γενεύη ήταν μια καλή πρόοδος. Υπάρχει ακόμη δρόμος, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ειρήνη ως πυρήνα της, επομένως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε αυτή τη διαδικασία.

Όσον αφορά τη στήριξη στην Ουκρανία, η ΕΕ υπήρξε σταθερά στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσει να το κάνει. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να παράσχουν εγγυήσεις ασφάλειας, και πιστεύουμε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ —η οποία πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια και αξιολόγηση— θα αποτελέσει το βασικό κομμάτι του παζλ. Θα είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα και θα υποστηρίξουμε την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με κάθε δυνατό τρόπο.

Το 2025 η συζήτηση για τη ευρωπαϊκή άμυνα επανήλθε δυναμικά. Ωστόσο, ο κανονισμός SAFE δημιούργησε σημαντικές τριβές μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οδηγώντας το Κοινοβούλιο να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Τι αναμένετε από αυτή τη θεσμική αντιπαράθεση;

Δεν πρόκειται για θεσμική αντιπαράθεση ούτε για το περιεχόμενο του κανονισμού, ο οποίος απολαμβάνει ευρείας υποστήριξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται μάλλον για τη νομική διαδικασία που εφαρμόζεται. Είναι καλό το Δικαστήριο να γνωμοδοτήσει επί του ζητήματος, ώστε να καθοδηγήσει τη διαδικασία και για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Αποκτούμε ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα στις ενέργειές μας.

Το Κοινοβούλιο έχει μιλήσει ξεκάθαρα για την ανάγκη η ΕΕ να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες. Έχουμε ήδη εγκρίνει νομοθεσία με πρωτοφανή ταχύτητα, που αύξησε την παραγωγή πυρομαχικών, ενίσχυσε τις κοινές δημόσιες προμήθειες και ενδυνάμωσε τη βιομηχανική μας βάση στον τομέα της άμυνας. Αυτήν τη στιγμή εργαζόμαστε για τη μείωση της γραφειοκρατίας στον αμυντικό τομέα. Θα συνεχίσουμε να παράγουμε αποτελέσματα.

Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η στρατηγική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον αυξανόμενο ανταγωνισμό ΗΠΑ–Κίνας; Πρέπει η ΕΕ να είναι ευθυγραμμισμένη με τις ΗΠΑ ή να κινηθεί προς μια πιο αυτόνομη στρατηγική πορεία;

Τα τελευταία χρόνια μας έδειξαν ότι η ΕΕ ήταν υπερβολικά εξαρτημένη από τρίτες χώρες, ιδιαίτερα σε ζητήματα ασφάλειας και ενέργειας. Ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας ήταν ένα καμπανάκι. Εργαζόμαστε για να μειώσουμε την ενεργειακή μας εξάρτηση, επενδύοντας στις ανανεώσιμες πηγές, διαφοροποιώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού και καταργώντας πλήρως το ρωσικό αέριο και πετρέλαιο. Το ίδιο ισχύει για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Επενδύουμε επίσης στη βιομηχανία άμυνας. Όλα αυτά με στόχο να γίνουμε πιο αυτόνομοι και αυτάρκεις.

Σε έναν αβέβαιο κόσμο αναζητούμε επίσης ισχυρές εταιρικές σχέσεις, οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε κοινές δημοκρατικές αξίες. Σε αυτό το πεδίο, η διατλαντική συμμαχία θα παραμείνει ο σημαντικότερος εταίρος μας. Και παρότι δεν συμφωνούμε πάντα σε όλα, δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε αυτήν τη σχέση προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων και στις δύο πλευρές.

Στις διαπραγματεύσεις για τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί περισσότερους πόρους για την άμυνα, την τεχνολογία, χωρίς να υπονομευθεί η συνοχή. Ποιες είναι οι “κόκκινες γραμμές” σας; Πιστεύετε ότι οι ευρωβουλευτές —ως άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι— πρέπει να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στην κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων;

Έχουμε καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες μας. Θέλουμε οι περιφερειακοί φορείς να έχουν μεγαλύτερο λόγο στο που θα κατευθύνονται τα χρήματα και θέλουμε έναν προϋπολογισμό με την αναγκαία ευελιξία και διαφάνεια. Ως άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι, έχουμε το καθήκον να διασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ πηγαίνει εκεί όπου πραγματικά προορίζεται και χρειάζεται. Παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτόν τον ρόλο. Ταυτόχρονα, ο προϋπολογισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις επόμενες γενιές. Βρισκόμαστε στην αρχή των διαπραγματεύσεων, αλλά είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο ώστε ο προϋπολογισμός αυτός να είναι αποδοτικός για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Ωστόσο, όπως πάντα, αυτές θα είναι δύσκολες διαπραγματεύσεις.

Πολιτικές δυνάμεις, όπως οι Σοσιαλιστές και οι Πράσινοι, κατηγορούν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι υποχωρεί απέναντι στην ακροδεξιά και ότι τη νομιμοποιεί μέσω συνεργασιών σε ψηφοφορίες. Πώς απαντάτε σε αυτό; Και τι σκοπεύετε να κάνετε για να γεφυρώσετε το χάσμα μεταξύ ΕΛΚ και Σοσιαλιστών σε κρίσιμα ζητήματα για την Ευρώπη;

Είμαι γεφυροποιός και θα παίρνω πάντα αυτόν τον ρόλο σοβαρά. Το πολιτικό τοπίο στο Κοινοβούλιο είναι διαφορετικό από ό,τι στην προηγούμενη θητεία. Τώρα αποτελούμαστε από οκτώ πολιτικές ομάδες που καλύπτουν ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και έχουν πολύ διαφορετικά συμφέροντα. Αυτή, όμως, είναι η πολιτική και αυτή είναι η δημοκρατία. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να αναζητούμε συμβιβασμούς και να προχωράμε τα πράγματα μπροστά. Η ακινησία δεν είναι επιλογή. Υποστηρίζω ξεκάθαρα το κέντρο. Ασφαλώς, ως Πρόεδρος εκπροσωπώ όλους τους ευρωβουλευτές, αλλά γνωρίζω ότι οι ισχυρότερες πλειοψηφίες χτίζονται πάντα από το κέντρο προς τα έξω. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να παραμένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και να παραδίδουμε αποτελέσματα που έχουν πραγματική σημασία για τους πολίτες. Αυτό κάνουμε τώρα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ο ρόλος μου είναι να εκπροσωπώ όλους τους συναδέλφους μου και να βοηθώ στην ανεύρεση κοινού εδάφους. Εργάζομαι καθημερινά για να συμβάλλω στην ανεύρεση συμβιβασμών, οι οποίοι θα οδηγήσουν την Ευρώπη μπροστά.

Τα τελευταία χρόνια, γεωπολιτικές, ενεργειακές και υγειονομικές κρίσεις έχουν απαιτήσει πολύ γρήγορες αποφάσεις. Πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιταχύνει τις διαδικασίες του χωρίς να υπονομεύσει τη δημοκρατική λειτουργία του και τη λογοδοσία προς το κοινό;

Το κλειδί είναι η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα. Η ταχύτητα δεν πρέπει να σημαίνει βεβιασμένη νομοθέτηση. Όταν εξελέγην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πρώτη φορά, υποσχέθηκα ότι θα εργαστούμε για να κάνουμε αυτό το Σώμα πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο παραγωγικό. Γι’ αυτό έχουμε προχωρήσει σε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις. Επιταχύναμε τις διαδικασίες μας ώστε να μπορούμε να παραδίδουμε πιο γρήγορα χωρίς να θυσιάζουμε τη δημοκρατική μας νομιμοποίηση. Αν δείτε τον νομοθετικό τομέα, παραδίδουμε σε χρόνο ρεκόρ. Φάκελοι που παλαιότερα χρειάζονταν μήνες, τώρα χρειάζονται εβδομάδες ή ακόμη και ημέρες. Ένα από τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης ήταν η δραστική μείωση του χρόνου για την ανάθεση φακέλων στις επιτροπές, ώστε να ξεκινά η εργασία πιο γρήγορα. Οι επιτροπές έχουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να εγκρίνουν εκθέσεις μέσω απλοποιημένων ή επιταχυμένων διαδικασιών, επιτρέποντάς μας να ψηφίζουμε πιο γρήγορα. Τίποτα από αυτά δεν μειώνει τη δημοκρατική μας ευθύνη. Είμαστε η φωνή των πολιτών και παίρνουμε αυτή την ευθύνη πολύ σοβαρά.