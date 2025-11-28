5 το πρωί: Μέρα επιστροφής ενοικίου – Πληρώνει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Η Μέτσολα στην Αθήνα, τι λέει στο vima.gr
Εγκαινιάζεται από σήμερα το μόνιμο μέτρο που θα εφαρμόζεται κάθε Νοέμβριο και αφορά στην επιστροφή του ενοικίου ενός μήνα για κύριες ή φοιτητικές κατοικίες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια
1
Σήμερα η καταβολή επιστροφής ενοικίου
- Πόσο θα είναι η επιστροφή ενοικίου; Την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024 θα λάβουν σήμερα περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Το ανώτατο ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η επιστροφή αφορά ενοίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας και αποτελεί μόνιμο μέτρο που θα εφαρμόζεται κάθε Νοέμβριο χωρίς αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Σημειώνεται ότι το ποσό επιστροφής ενοικίου θα υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις και θα αντιστοιχεί στο 1/12 του δηλωθέντος ενοικίου.
- Τι γίνεται σε περίπτωση μη καταβολής; Ενοικιαστές, οι οποίοι αν και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, δε δουν στον τραπεζικό λογαριασμό τους την ενίσχυση, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να λάβουν το ποσό που δικαιούνται.
- Ποιοι μένουν εκτός; Οι συνηθέστεροι λόγοι απόρριψης είναι: α. Μη τήρηση των προϋποθέσεων για φοιτητική μίσθωση, β. Παραβίαση όρων, όταν υπάρχουν περισσότερες από μία φοιτητικές κατοικίες, γ. Ασυμφωνία μισθώματος όταν έχει δηλωθεί υψηλότερο ποσό από το συμβατικό — απαιτούνται παραστατικά πληρωμών και το μισθωτήριο, δ. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι ο φορολογούμενος πληροί τις προϋποθέσεις, αποστέλλεται κατάσταση δικαιούχων στη ΓΔΗΛΕΔ και ακολουθεί η πληρωμή.
2
Από σήμερα οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Ποιες πληρωμές θα γίνουν το επόμενο διάστημα; Σε μόλις 363 εκατ. ευρώ ανέρχεται η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, που θα αρχίσει να πιστώνεται από σήμερα σε 471.833 δικαιούχους, έναντι των 476 εκατ. ευρώ που πληρώθηκαν το 2024, σε 527.229 δικαιούχους. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα καταβληθούν 538 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 363 αφορούν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, τα 119 εκατ. προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (κομφούζιο, αυτόχθονες φυλές, νιτρορύπανση) και τα 56 εκατ. το έκτακτο μέτρο στήριξης των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά προβάτων. Έως το τέλος του έτους αναμένονται περί το 1 δισ. ευρώ για άμεσες ενισχύσεις, επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, ευλογιά κ.ά. Συνολικά οι πληρωμές των αγροτών για το 2025 φτάνουν στα 3,7 δισ. ευρώ.
- Ποιοι μένουν εκτός πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ; Εκτός πληρωμών τίθενται από τα 471.833 μοναδικά ΑΦΜΑ, 44.343 αγρότες, οι οποίοι μπαίνουν σε διαδικασία διερεύνησης, ενώ ακόμη μία κατηγορία δε θα λάβει ενισχύσεις, καθώς σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των υπαγόμενων σε αυτήν έχουν «παγώσει».
- Τι έρχεται από το 2026; Το 2026 αναμένεται να υλοποιηθεί η κατάρτιση ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη, ο οποίος θα είναι βασισμένος σε δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης, ενώ η χρήση «έξυπνων» εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπει τον διαχωρισμό των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων εκτάσεων για ενισχύσεις.
Επίσης, θα δημιουργηθεί ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για την ακριβή καταγραφή και παρακολούθηση κάθε ζώου. Κάθε αιγοπρόβατο θα σημαίνεται με ηλεκτρονικό «βώλο» και τα στοιχεία του θα τηρούνται αποκλειστικά στη νέα βάση, η οποία θα συνδεθεί απευθείας με το ΟΣΔΕ. Ακόμη, με την εφαρμογή εργαλείων ανάλυσης κινδύνου θα γίνονται οι έλεγχοι στις δηλώσεις.
3
Στην Αθήνα η Μέτσολα για Ουκρανία, άμυνα και ενεργειακή αυτονομία
- Πολιτικές επαφές: Η Ρομπέρτα Μέτσολα συναντά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής, εγκαινιάζει το «Εμπειρία Ευρώπη» και συζητά με νέους στην Εθνική Πινακοθήκη.
- Σταθερή ευρωπαϊκή στήριξη στο Κίεβο: Λίγο πριν την άφιξή της επί ελληνικού εδάφους, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην ηλεκτρονική έκδοση του «Β». Η κυρία Μέτσολα τονίζει ότι η ειρήνη πρέπει να είναι «δίκαιη και βιώσιμη», πως η Ουκρανία θα αποφασίσει για το μέλλον της και ότι η ένταξή της στην ΕΕ αποτελεί «κομμάτι-κλειδί».
- Αυτονομία και στρατηγική ανθεκτικότητα της ΕΕ: Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη ενεργειακής και αμυντικής ανεξαρτησίας, επενδύσεις σε ΑΠΕ, κρίσιμες πρώτες ύλες και ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.
4
Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ στην Άγκυρα
- Η υποδοχή από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Ο Πάπας Λέων έφτασε χθες, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στην τουρκική πρωτεύουσα και, σε τελετή με στρατιωτικούς χαιρετισμούς και 21 κανονιοβολισμούς, έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
- «Η ομογενοποίηση θα ήταν εκπτώχυνση»: Στη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Πάπας Λέων τόνισε ότι η χώρα αποτελεί «σταυροδρόμι ευαισθησιών» και προειδοποίησε ότι η προσπάθεια πολιτισμικής ή θρησκευτικής ομογενοποίησης θα φτωχύνει την κοινωνία· υπογράμμισε πως η πολυμορφία είναι δύναμη και όχι εμπόδιο.
- Διπλωματική κίνηση με συμβολική σημασία: Η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα μετά την εκλογή του, είναι μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, καθώς φέρνει κοντά δύο σημαντικά κέντρα της Χριστιανοσύνης, στέλνοντας μήνυμα για διαθρησκευτικό διάλογο, ειρήνη και σεβασμό στη διαφορετικότητα.
5
Πισωγύρισμα για ΠΑΟΚ, φουλ για πρόκριοση ΠΑΟ - ΑΕΚ
- ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Ο Δικέφαλος του Βορρά έχασε μέσα από τα χέρια του μια σημαντική νίκη, παρά το προβάδισμα του Ιβανούσετς, με τον Κέρβινγκ να ισοφαρίζει στο 89’ και να στερεί από την ελληνική ομάδα την ευκαιρία να ανέβει ψηλότερα στη βαθμολογία του Europa League.
- Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1: Ο Καλάμπρια υπέγραψε τη νίκη με εντυπωσιακό γκολ στο 74’, μετά το προβάδισμα του Σφιντέρσκι και την ισοφάριση του Κιτεϊσβίλι, με την ομάδα του Μπενίτεθ να κυριαρχεί στο β’ μέρος και να φτάνει δίκαια στους 9 βαθμούς.
- Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Τεράστια νίκη της Ένωσης στην Ιταλία με γκολ Γκατσίνοβιτς, εντυπωσιακή εμφάνιση Πήλιου και δοκάρι του Ζίνι, σε ένα ματς όπου η ομάδα του Νίκολιτς έδειξε χαρακτήρα και έφτασε τους 7 βαθμούς στη League Phase του Conference League.
