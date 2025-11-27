Ο Λέων ΙΔ’ έφθασε σήμερα στην Τουρκία για μια τετραήμερη επίσκεψη, αρχίζοντας το πρώτο διεθνές ταξίδι της παπικής θητείας του που θα τον οδηγήσει στη συνέχεια στο Λίβανο.

Ο αμερικανός πάπας έφθασε στις 12:20 (τοπική ώρα, 11:20 ώρα Ελλάδας) στην Άγκυρα. Το απόγευμα πρόκειται να συναντήσει εκεί τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να εκφωνήσει λόγο ενώπιον των αρχών και του διπλωματικού σώματος, πριν μεταβεί το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο 267ος Επίσκοπος Ρώμης, Βικάριος του Ιησού Χριστού, Διάδοχος του Πρώτου των Αποστόλων, Μητροπολίτης και Αρχιεπίσκοπος της Ρωμαϊκής Επαρχίας, Αρχηγός του Κράτους του Βατικανού και Δούλος των Δούλων του Θεού ξεκινάει το πρωί της Πέμπτης ένα ταξίδι γεμάτο συμβολισμό, το Ιωβηλαίο Ετος, όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε τη συμπλήρωση 1700 χρόνων από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο και εξαιρετικά δύσκολο καθώς αναμένεται να έχει πολιτικές και διπλωματικές συναντήσεις στην Τουρκία και τον Λίβανο.

Τέσσερις Καρδινάλιοι, δύο εκ των οποίων προέρχονται από το «διπλωματικό σώμα» και δύο από τις σχέσεις με τις Χριστιανικές Εκκλησίες, 4 Αρχιεπίσκοποι μεταξύ των αυτών και ο τελετάρχης της Αγίας Εδρας και οι δύο προσωπικοί του γραμματείς είναι η «αιχμή» του δόρατος του πρώτου Αποστολικού Ταξιδιού του Ποντίφικα.