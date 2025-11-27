Ιστορική είναι η επίσκεψη του Ποντίφικα στην τουρκική πρωτεύουσα. Ο Πάπας Λέων έφτασε στην Τουρκία και έγινε δεκτός από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι το πρώτο ταξίδι του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά την εκλογή του, ένα ταξίδι υψηλού συμβολισμού.

Μάλιστα, ο ίδιος θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με αφορμή την επέτειο για τα 1.700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας, της πρώτης οικουμενικής συνόδου του Χριστιανισμού.

Ξεκίνησε η επίσημη υποδοχή στο προεδρικό μέγαρο του Πάπα Λέοντος από τον τούρκο πρόεδρο, ο οποίος καλωσόρισε τον Πάπα Λέοντα στην ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, παρουσία και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αποδεχόμενος πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στην Άγκυρα για να παραστεί στην επίσημη τελετή υποδοχής.

Πρόκειται για την επίσημη τελετή υποδοχής, μετά την οποία θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ανδρών, του προέδρου Ερντογάν και του Πάπα Λέοντος. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί δεύτερη συνάντηση παρουσία και άλλων θρησκευτικών ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έφτασε στην Τουρκία με πτήση τσάρτερ της ITA. Το Airbus A320 neo προσγειώθηκε πρώτα στην Άγκυρα. Η παπική αντιπροσωπεία, με περίπου 80 διεθνείς δημοσιογράφους, στη συνέχεια θα πετάξει για την Κωνσταντινούπολη για τρεις ημέρες οικουμενικών και διαθρησκευτικών δραστηριοτήτων.

Καρέ καρέ ο Πάπας Λέων στην Άγκυρα

Τι προβλέπεται να κάνουν ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τις επόμενες μέρες;

Σε αυτή την πρώτη συνάντηση ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πάπα Λέοντα, ενόψει των σημαντικών γεγονότων του επόμενου τριημέρου, με κορυφαία την οικουμενική προσευχή στη Νίκαια αύριο, ένα σημείο ιδιαίτερης συμβολικής σημασίας για τις δύο Εκκλησίες.

Στη συνέχεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα αποχωρήσει με ιδιωτική πτήση για την Κωνσταντινούπολη, όπου θα παραστεί να υποδεχθεί, ως ποιμενάρχης, τον Πάπα Λέοντα. Αύριο, οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες θα μεταβούν στη Νίκαια, όπου πριν από 1.700 χρόνια πραγματοποιήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος.

Μετέπειτα, θα επισκεφθεί το Λίβανο του από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου.

Ο κύριος λόγος που ο Πάπας Λέων ταξίδεψε στην Τουρκία είναι για να σηματοδοτήσει την επέτειο για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας, της πρώτης οικουμενικής συνόδου του Χριστιανισμού.

Ο Αμερικανός Πάπας θα φτάσει στον Λίβανο την Κυριακή για το δεύτερο και τελευταίο σκέλος του ταξιδιού του.

Η Πέμπτη είναι η Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και τουλάχιστον δύο δημοσιογράφοι έχουν φέρει στην πτήση προς την Άγκυρα κολοκυθόπιτες με την ελπίδα να τις μοιραστούν με τον Πάπα.

Η Σύνοδος της Νίκαιας

Το 325 μ.Χ., η σύνοδος διατύπωσε την πρώτη έκδοση του Συμβόλου της Νίκαιας, μιας δήλωσης πίστης που εκατομμύρια Χριστιανοί εξακολουθούν να απαγγέλλουν κάθε Κυριακή.

Για το Βατικανό, ο Λίβανος και η παράδοσή του σε θρησκευτική ανοχή στη Μέση Ανατολή αποτελούν προπύργιο για τους Χριστιανούς στην περιοχή, ακόμη περισσότερο μετά από χρόνια συγκρούσεων και πολέμων που έχουν συρρικνώσει τις χριστιανικές κοινότητες που χρονολογούνται από την εποχή των Αποστόλων.