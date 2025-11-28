Ο Ντάβιντε Καλάμπρια έκρινε την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ και τη νίκη με 2-1 επί της Στουρμ Γκρατς. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Σφιντέρσκι, οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με ξερό σουτ του Κιτεϊσβίλι, αλλά η ομάδα του Μπενίτεθ ήταν καλύτερη κι έφτασε δίκαια στην τελική επικράτηση στο βροχερό ΟΑΚΑ.

Με τον Ζαρουρί σε ρόλο αριστερού μπακ-χαφ και τρεις στόπερ παρέταξε την ομάδα του ο Ράφα Μπενίτεθ, προκαλώντας αίσθηση για τις επιλογές του.

Ανιαρό αποδείχθηκε το πρώτο τέταρτο, αλλά οι «πράσινοι» πήραν το προβάδισμα στο 19ο λεπτό, ζεσταίνοντας την ατμόσφαιρα στο «παγωμένο» ΟΑΚΑ. Έπειτα από ωραία κυκλοφορία της μπάλας, ο Ζαρουρί έπιασε σπουδαία σέντρα και ο Σφιντέρσκι άνοιξε το σκορ με κεφαλιά.

Χωρίς να έχει απειλήσει καθόλου, η Στουρμ Γκρατς ισοφάρισε στο 34ο λεπτό με ένα ξερό σουτ του Κιτεϊσβίλι (δεξί δοκάρι και γκολ), αφήνοντας άγαλμα τον Ντραγκόφσκι.

Το β’ μέρος άρχισε με τον Μπακασέτα να εκτελεί φάουλ (στο 49′), τον Σφιντέρσκι να πιάνει την κεφαλιά και τον Κρίστενσεν να αποκρούει σωτήρια.

Το 1-1 παρέμεινε, αλλά Μπενίτεθ δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με την εικόνα της ομάδας του, επομένως, έπειτα από τρεις αλλαγές των αντιπάλων, η απόφασή του ήταν διπλή. Συγκεκριμένα, με τη συμπλήρωση 65 λεπτών, ο Ισπανός έβαλε τον Τσιριβέγια στη θέση του Τετέ και έπαιξε δίπλα στον Τσέριν, ενώ ο Μπακασέτας προωθήθηκε πιο κοντά στον φορ. Παράλληλα, ο Πάντοβιτς πήρε τη θέση του Σφιντέρσκι.

Στη δεύτερη καλή στιγμή του στο β’ μέρος, στο 74′, ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να ξαναβρεί δίχτυα. Ήταν μία εκπληκτική ενέργεια του Καλάμπρια, ο οποίος πέρασε την μπάλα πάνω από τον Κάριτς, σούταρε από πλάγια θέση και έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του, διαμορφωνοντας το τελικό 2-1 που στέλνει τον Παναθηναϊκό στους 9 βαθμούς.



