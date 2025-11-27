Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, με θέμα τη μεταρρύθμιση στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων και τις πληρωμές στους αγρότες.

«Ήρθαμε να μιλήσουμε ειλικρινά με συγκεκριμένα στοιχεία και ποσά για να ξέρουν οι αγρότες ποια είναι η στήριξη της πολιτείας, πώς θα γίνεται από εδώ και πέρα και ποιο θα είναι το νέο αξιόπιστο σχέδιο που έχει συμφωνηθεί με την Κομισιόν», ανέφερε αρχικά ο κ. Χατζηδάκης.

Στη συνέχεια είπε: «Εδώ και μήνες ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου για να διαμορφωθεί ένα διαφανές και συμβατό με τις απαιτήσεις της Κομισιόν πλαίσιο».

Μιλώντας για το νέο πλαίσιο που εγκρίθηκε από την Κομισιόν ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε: «Είναι ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διαχείρισης και ελέγχων, απολύτως σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων που θα κατανέμονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου -ήδη από φέτος αυτοί που υποβάλλουν ειλικρινείς δηλώσεις θα κερδίσουν περισσότερα από αυτά που πήραν πέρσι- και τέλος το τρίτο που κερδίζουν οι αγρότες είναι ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ».

Για τις πληρωμές ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Το 2025 θα καταβληθούν 3,7 δισ. ευρώ στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΥΠΑΑΤ και το υπ. Οικονομικών. Οι πληρωμές από τον ΠΕΚΕΠΕ το 2024 ήταν 2,7 δισ. ευρώ. Αναμένεται στις 31 Δεκεμβρίου οι πληρωμές του 2025 να είναι 3,3 δισ. ευρώ. Στην αύξηση του ποσού έχει σημασία η συμμετοχή του δεύτερου πυλώνα. Φέτος θα καταβληθούν 363 εκατ. για προκαταβολή βασικής ενίσχυσης έναντι 476 εκατ. πέρσι, λόγω αυξημένων ελέγχων». Οπως διευκρίνισε ο κ. Χατζηδάκης, στο τέλος θα καταβληθεί το ίδιο ποσό.

Τσιάρας: «Οι έντιμοι αγρότες θα λάβουν μεγαλύτερη αποζημίωση»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε ότι «από τη μέρα που η Κομισιόν αμφισβήτησε την αξιοπιστία του συστήματος ελέγχων και πληρωμών ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου. Σήμερα παρουσιάζουμε μια διαφορετική πραγματικότητα».

«Καλώ τους αγρότες να δουν τη συνολική εικόνα. Αυτή είναι ότι φέτος θα λάβουν περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χρονιά καθώς θα ξεπεράσουν τα 3,7 δισ. ευρώ για το 2025» είπε στη συνέχεια και επεσήμανε: «44.343 αγρότες θα εξαιρεθούν της πληρωμής γιατί είναι απαραίτητη η διαδικασία του ενδελεχούς διασταυρωτικού ελέγχου πριν γίνουν οι πληρωμές των κοινοτικών κονδυλίων. Εξαιρούνται αυτήν τη στιγμή επίσης 5.986.180 δηλωμένα αγροτεμάχια».

«Δεν θα χαθούν σρήματα», επανέλαβε ο κ. Τσιάρας. «Στο τέλος της ημέρας οι έντιμοι αγρότες θα λάβουν μεγαλύτερη αποζημίωση από αυτήν που λάμβαναν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό συνιστά ένα σημαντικό κίνητρο για τους πραγματικούς παραγωγούς. Η διαφάνεια και η δικαιοσύνη είναι η μετάβαση στη νέα εποχή του ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέληξε ο κ. Τσιάρας

Πιτσιλής: «Κάθε ευρώ να πηγαίνει στους αγρότες που τα δικαιούντια»

Από την πλευρά του ο κ. Πιτσιλής μίλησε αρχικά για τη τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: «Το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση είναι το τρίτο από τα 4 στάδια μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μετά τη νομοθέτηση ακολουθεί η έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων που χρειάζονται και το πιο δύσκολο έργο από 1η Ιανουαρίου 2026 της ουσιαστικής ενσωμάτωσης. Μεταφέρεται το σύνολο της περιουσίας, των πληροφοριακών συστημάτων, της διαπίστευσης του προσωπικού στον ΑΑΔΕ κ.λπ. Στόχος να εξασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ θα πηγαίνει στους αγρότες που τα δικαιούνται, να προστατεύσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων και να χτίσουμε από την αρχή μια σχέση εμπιστοσύνης με τους αγρότες και το κοινωνικό σύνολο.

Στη συνέχεια ο διοικητής της ΑΑΔΕ επεσήμανε: «Για το 2026 δημιουργείται ένας νέας ψηφιακός χάρτης της χώρας με βάση δορυφορικής εικόνας πολύ υψηλής ανάλυσης και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, θα υπάρξει νέος τρόπος καταγραφής των αιγοπροβάτων που το καθένα θα σημαίνεται με ηλεκτρονικό «βώλο», θα γίνονται περισσότεροι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι με διασταύρωση και φορολογικών στοιχείων και τέλος πλήρης έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου και του νέου ΜΙΔΑ της ΑΑΔΕ.

Ολο αυτό το πλαίσιο θα θωρακίσει τους ειλικρινείς αγρότες».

Τέλος, ο κ. Πιτσιλής είπε: «Εχει γίνει πολύ επίπονη δουλειά για να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών και να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».