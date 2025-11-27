Μέσα από τα χέρια του έχασε ο ΠΑΟΚ την ευκαιρία να ανέβει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, για την οκτάδα του UEFA Europa League, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 κόντρα στη Μπραν, στο ματς που διεξήχθη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του League Phase.

Ο Ιβανούσετς ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, με τον Κέρβινγκ ωστόσο να ισοφαρίζει στο 89ο λεπτό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε τον Δικέφαλο με αρκετές αλλαγές, δίνοντας φανέλα βασικού στους Μπάμπα, Κεντζιόρα, Κένι, Μπιάνκο και Ιβανούσετς.

Οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, θέλοντας να επιβάλουν τον δικό τους ρυθμό και να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Χαρακτηριστικό της εικόνας των πρώτων λεπτών ήταν πως μέχρι το 15ο’ δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν καμία τελική.

Στο 16ο λεπτό ωστόσο, η Μπραν κέρδισε πέναλτι, μετά από ανατροπή του Μεϊτέ στον Σόρενσεν. Ωστόσο, ο Παβλένκα έκανε σωτήρια επέμβαση και κράτησε το μηδέν στην εστία του, με τεράστια επέμβαση στο πέναλτι που εκτέλεσε ο Κέρβινγκ.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Δικέφαλος ανέβασε ρυθμό, πίεσε την αντίπαλη εστία και δημιούργησε ευκαιρίες. Πρωταγωνιστής στις περισσότερες εξ αυτών ήταν ο Τάισον, με μεγαλύτερη στο 33ο λεπτό, όπου ο Βραζιλιάνος βγήκε με εκπληκτική ενέργεια απέναντι από τον τερματοφύλακα της Μπραν, ο οποίος τον νίκησε και κράτησε το μηδέν.

Στο πρώτο μέρος, οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή με ποσοστό 44%-56%, ωστόσο ο ΠΑΟΚ υπερτερούσε στις τελικές καθώς ήταν 9(4) έναντι 3(1).

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως το πρώτο, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν και πάλι τα πατήματά τους. Όλα αυτά μέχρι το 64ο λεπτό, όπου ο Ιβανούσετς βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Οι «ασπρόμαυροι» κυκλοφόρησαν εξαιρετικά τη μπάλα, ξεκινώντας από τη βαθιά μπαλιά του Μιχαηλίδη, ο Τάισον έστρωσε για τον Κροάτη μέσα στην περιοχή, ο οποίος με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 1-0. Μάλιστα, τέσσερα λεπτά αργότερα, έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.

Η Μπραν άρχισε να πιέζει και στο 89ο λεπτό ήρθε η ισοφάριση με τον Κέρβινγκ να είναι ανενόχλητος στη μικρή περιοχή και με το στήθος να κάνει το 1-1, που ήταν και το τελικό σκορ.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μπάμπα, Κεντζιορα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπιάνκο (62’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Τάισον (79’ Ντεσπόντοφ), Ιβανούσετς, Ζιβκοβιτς, Γιακουμάκης (84’ Τσάλοφ)

Μπραν: Ντίνγκελαντ, Ντρόγκσνες (87’ Σόλβεντ), Σέρι Λάρσεν (72’ Ντε Ρέβε), Πάλεσεν, Χέλαντ, Γκούντμουντσον (77’ Πέντερσεν), Σόρενσεν, Κόρνβιγκ, Κάστρο (72’ Χάλαντ), Χολμ, Ματάισεν (72’ Φιν)