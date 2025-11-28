Η AEK έκανε μεγάλη εμφάνιση στην Ιταλία κόντρα στη Φιορεντίνα και πήρε μια σημαντικότατη νίκη, που την έστειλε στους επτά βαθμούς, μετά από τέσσερις αγωνιστικές στη League Phase του Conference League.

Μοναδικός σκόρερ του αγώνα ήταν ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο 35′. Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση του Πήλιου, ενώ οι ομάδες είχαν από ένα δοκάρι: Η Ένωση με τον Ζίνι (που αποχώρησε τραυματίας) και η Φιορεντίνα με τον… Μουκουντί.

Το πρώτο τέταρτο ήταν υπερπλήρες. Η ΑΕΚ απείλησε σε δύο χρόνους, με τον Ρότα από αριστερά, ενώ η Φιορεντίνα είχε δύο πολύ καλές στιγμές με τον Τζέκο.

Ο Στρακόσα έδειχνε σε ετοιμότητα, όμως στο 16′ κατάφερε να αντιδράσει μόνο μία φορά. Απέκρουσε την πρώτη κεφαλιά του Εντούρ, αλλά όχι και την κοντινή εκτέλεση του Γκούντμουντσον. Το γκολ, όμως, ακυρώθηκε για οφσάιντ, καθώς στη φάση ενεπλάκη ο Ρανιέρι.

Η λύση από τα αριστερά

Η Ένωση βρήκε τη στιγμή της! Στο 35ο λεπτό, ο Πήλιος συνεργάστηκε με τον Πινέδα και εκείνος σέντραρε εξαιρετικά. Η μπάλα κατέληξε στον Γκατσίνοβιτς και εκείνος από κοντά έκανε το 1-0!





Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν φόρα και παραλίγο να σκοράρουν ξανά, μερικά δευτερόλεπτα αργότερα. Ο Πήλιος σέντραρε, ο Γιόβιτς έκανε προβολή, αλλά αστόχησε!

H AEK είχε καλή κυκλοφορία και πατούσε περιοχή. Ως το τέλος του ημιχρόνου, δεν κατάφερε να βρει κάποια ακόμα μεγάλη στιγμή.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με πιο αργό ρυθμό. Ο Ρανίερι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο 56′, αλλά το γκολ ακυρώθηκε, καθώς ο σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ.

Στο 71′, η ΑΕΚ απείλησε ξανά με μπακ. Αυτή τη φορά με τον Ρότα, που σούταρε από καλή θέση, στην εξωτερική των διχτύων. Η μεγάλη ευκαιρία, όμως, ήρθε δύο λεπτά αργότερα. Ο Ζίνι σούταρε και βρήκε δοκάρι, με τη μπάλα να διασχίζει όλη τη γραμμή και να βγαίνει άουτ. Ο Αφρικανός είχε καλή ευκαιρία με σουτ από πλάγια θέση και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Οι Βιόλα απάντησαν με δοκάρι. Ο Μουκουντί βρήκε τη μπάλα με λάθος τρόπο από κόρνερ και ο Στρακόσα είδε τη μπάλα να χτυπά στην οριζόντια δοκό.

Το παιχνίδι είχε πάρει φωτιά. Στο 77′, ο Γιόβιτς είχε φανταστική έμπνευση και πήγε να κρεμάσει τον Ντε Χέα, αλλά εκείνος απάντησε με σπουδαία επέμβαση.

Η Φιορεντίνα έχασε με τη σειρά της καλή ευκαιρία στο 83′. Ο Μαντράγκορα υποδέχθηκε τηn μπάλα στα όρια της περιοχής, είχε χώρο και εκτέλεσε λίγο πάνω από το δοκάρι.

Λίγο πριν το 90′, ο Μάρκο Νίκολιτς… πονοκεφάλιασε. Ο Ζίνι έπεσε με χτυπημένο γόνατο και βγήκε αλλαγή υποβασταζόμενος.

Ο τέταρτος έδωσε επτά λεπτά και η ΑΕΚ άντεξε χωρίς να απειληθεί!

Διαιτητής: Ρόμπερτ Τζόουνς (Αγγλία)

Κίτρινες: Γκούντμουντσον, Πόνγκρατσιτς, Μαντράγκορα – Περέιρα, Πήλιος.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι (79’ Βίτι), Φορτίνι (79’ Φατσίνι), Παρίζι (63’ Κουάντιο), Μαντράγκορα, Νικολούσι (79’ Φατζιόλι), Ντουρ (63’ Κεν), Γκούντμουντσον, Τζέκο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολτιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς (81’ Γκρούγιτς), Πινέδα, Περέιρα (66’ Μάνταλος), Μάριν, Κοϊτά (66’ Ζίνι/90’ Πενράις), Γιόβιτς.