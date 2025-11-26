Την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024 θα λάβουν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το ανώτατο ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η επιστροφή αφορά ενοίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας και αποτελεί μόνιμο μέτρο που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο χωρίς αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σημειώνεται ότι το ποσό επιστροφής ενοικίου θα υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις και θα αντιστοιχεί στο 1/12 του δηλωθέντος ενοικίου, τόσο για την κύρια όσο και για τη φοιτητική κατοικία.

Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούνται

Για την επιστροφή ενοικίου λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία.

Εισοδηματικά κριτήρια:

Άγαμος: έως 20.000 ευρώ

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ

Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ

Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 ευρώ

Μονογονεϊκές οικογένειες: 31.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο: +5.000 ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία:

Άγαμος: έως 120.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας

Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ

Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ

Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ

Το ποσό της επιστροφής

Για την κύρια κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα 800 ευρώ ετησίως, προσαυξανόμενη κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης και του/της συζύγου του.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε έναν από τους γονείς.

Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή. Στην περίπτωση που καταβάλλεται μίσθωμα για μία φοιτητική κατοικία την οποία χρησιμοποιούν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα του υπόχρεου και του ή της συζύγου του, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά.

Εάν ο φοιτητής ηλικίας έως 25 ετών είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και η κατοικία έχει μισθωθεί από αυτόν και έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωσή του, τότε η μισθωμένη κατοικία λαμβάνεται υπόψη ως κύρια κατοικία.

Τι γίνεται σε περίπτωση μη καταβολής

Ενοικιαστές, οι οποίοι αν και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία δεν δουν στον τραπεζικό λογαριασμό τους την ενίσχυση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν το ποσό που δικαιούνται.

Ειδικότερα, οι μισθωτές θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα εξέτασης της συνδρομής των προϋποθέσεων στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, με την επισύναψη των κατάλληλων δικαιολογητικών, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης.

