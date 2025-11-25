Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της νύφης της ηλικιωμένης για το φρικτό έγκλημα.

Η γυναίκα που αρχικά εμφανιζόταν συντετριμμένη και παρίστανε την ανήξερη, φέρεται πλέον να έχει ομολογήσει τον ρόλο της, καταρρίπτοντας πλήρως το σενάριο της εισβολής ληστών στο σπίτι.

Η σκηνή του εγκλήματος που δεν έπειθε

Από την πρώτη στιγμή, η αγριότητα της επίθεσης προκαλούσε πολλά ερωτήματα. Η 75χρονη είχε χτυπηθεί άγρια με γυάλινο μπουκάλι στο κεφάλι, έφερε βαθιά χαρακιά στο πρόσωπο και αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια. Όλα έδειχναν πως είχε προσπαθήσει να αντισταθεί.

Η γυναίκα ήταν μεγάλης ηλικίας, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και δυσκολευόταν να κινηθεί, γεγονός που έκανε τη βιαιότητα του χτυπήματος ακόμη πιο ακατανόητη για μια «απλή» ληστεία.

Τα χρήματα και τα κοσμήματα που εξαφανίστηκαν

Από το σπίτι έλειπαν γύρω στις 8.000 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας. Οι αρχές οδηγήθηκαν αρχικά στο σενάριο της ληστρικής εισβολής σύντομα όμως η εικόνα της διάρρηξης δεν ταίριαζε με τα υπόλοιπα στοιχεία.

Η ομολογία που αποκάλυψε το θέατρο

Η έρευνα εστίασε στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Η νύφη, η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή εμφανιζόταν συντετριμμένη και στήριζε το σενάριο της ληστείας, κλήθηκε για νέα κατάθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες από την προανάκριση, φέρεται να έπεφτε σε αντιφάσεις και τελικά να παραδέχτηκε πως η ίδια μπήκε στο σπίτι για να πάρει χρήματα. Είχε καλύψει το πρόσωπό της και έσπασε το τζάμι για να φαίνεται σαν διάρρηξη.

Οι κάτοικοι στη γειτονιά της 75χρονης είναι συγκλονισμένοι δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι πίσω από τον θάνατο της 75χρονης βρίσκεται πρόσωπο από το οικογενειακό της περιβάλλον.