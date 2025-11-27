Η Τάνια Μποζανίνου, επικεφαλής διεθνών θεμάτων στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς διαμορφώνεται η πιο σοβαρή απόπειρα ειρήνευσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μέχρι σήμερα και τι απομένει να αποφασιστεί. Τα άγνωστα επεισόδια των μυστικών επαφών και ο ρόλος των Ευρωπαίων, του Τραμπ και του Ερντογάν.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Ρωσία – Ουκρανία: Το πρώτο ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης» θα ακούσετε:

0:27 Τα σχήματα των χωρών που συνεννούνται για το σχέδιο

Τα σχήματα των χωρών που συνεννούνται για το σχέδιο 0:52 Στόχος των ΗΠΑ ο τερματισμός του πολέμου ως πολιτικό προϊόν

Στόχος των ΗΠΑ ο τερματισμός του πολέμου ως πολιτικό προϊόν 1:15 Η ρωσική στάση και η σφαίρα επιρροής ως πρωτεύων στόχος

Η ρωσική στάση και η σφαίρα επιρροής ως πρωτεύων στόχος 1:35 Η ουκρανική/ευρωπαϊκή θέση για τερματισμό του πολέμου και οι φόβοι για νέα επίθεση από την Ρωσία σε άλλα κράτη

Η ουκρανική/ευρωπαϊκή θέση για τερματισμό του πολέμου και οι φόβοι για νέα επίθεση από την Ρωσία σε άλλα κράτη 2:05 Η διπλωματία ΗΠΑ – Ρωσίας και η τηλεφωνική συνομιλία των Στίβεν Ουίτκοφ με Ρώσο σύμβουλο που διέρρευσε

Η διπλωματία ΗΠΑ – Ρωσίας και η τηλεφωνική συνομιλία των Στίβεν Ουίτκοφ με Ρώσο σύμβουλο που διέρρευσε 4:43 Το σχέδιο των 28 σημείων και η τροποποίηση από Ευρώπη – Ουκρανία

Το σχέδιο των 28 σημείων και η τροποποίηση από Ευρώπη – Ουκρανία 5:53 Η αντίδραση της Ουκρανίας στο σχέδιο και η θέση Ζελένσκι

Η αντίδραση της Ουκρανίας στο σχέδιο και η θέση Ζελένσκι 7:08 Η μεγάλη εκκρεμότητα για τη Ρωσία, το ΝΑΤΟ

Η μεγάλη εκκρεμότητα για τη Ρωσία, το ΝΑΤΟ 8:06 Η πίεση των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, οι απώλειες στο μέτωπο και το σκάνδαλο διαφθοράς 100 εκατ. δολαρίων

Η πίεση των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, οι απώλειες στο μέτωπο και το σκάνδαλο διαφθοράς 100 εκατ. δολαρίων 9:51 Τα πολιτικά περιθώρια Ζελένσκι και το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος

Τα πολιτικά περιθώρια Ζελένσκι και το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος 11:00 Η παρέμβαση Ερντογάν και η πρόταση της Τουρκίας ως πιθανή έδρα διαπραγματεύσεων

Η παρέμβαση Ερντογάν και η πρόταση της Τουρκίας ως πιθανή έδρα διαπραγματεύσεων 11:52 Η δυναμική του σχεδίου

