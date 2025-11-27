Ομολογώ ότι αγνοούσα πως οι κυβερνητικές τετραετίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των δήμων, των δημάρχων, έστω των δημοτικών συμβουλίων.

Εως τώρα νόμιζα ότι οι δήμοι ασχολούνται με την καθαριότητα, τα ληξιαρχεία, ενδεχομένως το πράσινο στην πόλη και άλλες χρήσιμες δραστηριότητες που βελτιώνουν την καθημερινότητα του δημότη.

Στα τελευταία νέα όμως πληροφορήθηκα τη ρητή διαβεβαίωση του δημάρχου Αθηναίων πως «θεωρώ αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ» (ERTnews, 25/11).

Ησύχασα. Εμπλεξε ο Μητσοτάκης, σκέφτηκα.

Αλλά από την άλλη πλευρά αιφνιδιάστηκα. Διότι έως τώρα διατηρούσα την εντύπωση ότι οι τετραετίες αποφασίζονται από τους ψηφοφόρους με τη διαδικασία των εκλογών.

Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι παίζει ρόλο στην εκλογή τι θεωρεί αδιανόητο ο δήμαρχος κάθε περιοχής. Ούτε βεβαίως ότι οι κυβερνητικές πλειοψηφίες υπόκεινται στην έγκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αλλωστε δεν είναι απολύτως σαφές ποιοι ακριβώς «θα δώσουμε» ή «δεν θα δώσουμε» την τετραετία. Οι δημότες, οι διαμερισματικοί σύμβουλοι ή κάποια δημοτική αρχή, όπως η Δημοτική Αγορά Κυψέλης;

Ή μήπως το ΠαΣοΚ του δήμου, δηλαδή όσοι από το ΠαΣοΚ του δήμου συμφωνούν με τον δήμαρχο;

Βεβαίως ο δήμαρχος πήρε προληπτικά τα μέτρα του. Διευκρίνισε πως όποιος διαφωνεί μαζί του στο ΠΑΣΟΚ «νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει χώρο».

Καμία αντίρρηση. Οποιος δεν συμφωνεί μπορεί προφανώς να πάει στον Τσίπρα ή στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ ή στην ΑΡΑΣ, στην ΑΡΙΣ, στην ΑΟΑ κ.λπ.

Ετσι θα αδειάσουν τη γωνία στο ΠαΣοΚ κι ίσως φύγει κι ο Ανδρουλάκης που κάθεται στο στομάχι του δημάρχου και πιάνει χώρο…

Γιατί όμως όλη αυτή η διαδικασία εξώσεων; Δεν μαζεύουν οι πασόκοι καλά τα σκουπίδια του δήμου; Μοιράζουν πολλές κλήσεις;

Οχι. Αλλά επειδή (όπως εξήγησε ο δήμαρχος) «ο διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις και η συνεργασία μαζί τους» είναι «ταυτοτικό στοιχείο του ΠαΣοΚ».

Ωραία. Μόνο που στο ΠαΣοΚ από διάλογο άλλο τίποτα. Παρ’ όλο που το ίδιο το ΠαΣοΚ ουδέποτε συνεργάστηκε με «προοδευτικές δυνάμεις» στην ιστορία του. Μόνο σε κάτι δήμους ή σωματεία που δεν του έβγαιναν οι αριθμοί.

Δύο φορές που χρειάστηκε παρέα για να κυβερνήσει, συνεργάστηκε και τις δύο φορές με τη ΝΔ (κυβέρνηση Παπαδήμου και κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου).

Συνεπώς τα περί «ταυτοτικού στοιχείου» μπορεί να αφορούν κάποια συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ ή της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, αλλά δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το ΠαΣοΚ.

Ούτε καν με τον Δήμο Αθηναίων, θα μπορούσα να προσθέσω. Εκτός αν ο δήμαρχος βάλει τη δημοτική αστυνομία να κόβει κλήσεις σε όποιους δεν συμφωνούν.