Στο παρελθόν το Διάστημα ήταν κάτι που αφορούσε αποκλειστικά τις μεγάλες γεωπολιτικές δυνάμεις. Πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει, χάρη στην τεχνολογία, την καινοτομία και τις διεθνείς εξελίξεις.

Η ελληνική παρουσία στο Διάστημα μετράει ήδη κάποια χρόνια και πλέον εισέρχεται σε μια νέα, ώριμη και στρατηγικά κρίσιμη εποχή. Με την ταχεία διαμόρφωση ενός εθνικού πλαισίου διαστημικής τεχνολογίας και την ενίσχυση της επιχειρησιακής αυτονομίας της χώρας, η Planetek Hellas βρίσκεται στον πυρήνα της μετάβασης.

Η εταιρεία, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την ίδρυσή της, έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε πρωτοπόρο της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας και να αποτελέσει έναν από τους βασικότερους μοχλούς της εθνικής στρατηγικής στο πεδίο των διαστημικών εφαρμογών διττής χρήσης.

Σήμερα, η Planetek Hellas αναλαμβάνει έναν ακόμη σημαντικό ρόλο: εγκαινιάζει το νέο Κέντρο Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων (C2), μια υποδομή αιχμής που επιτρέπει στην Ελλάδα να σχεδιάζει, να επιχειρεί και να αξιοποιεί δορυφορικές αποστολές από ελληνικό έδαφος, σημειώνοντας ένα πραγματικό άλμα προς την επιχειρησιακή αυτονομία στο Διάστημα.

Το C2 αλλάζει τα δεδομένα

Το νέο C2 αποτελεί νευραλγικό κόμβο για την Planetek Hellas. Στο κέντρο αυτό, οι Έλληνες μηχανικοί και επιστήμονες της εταιρείας σχεδιάζουν δορυφορικές αποστολές, επιχειρούν δορυφόρους σε τροχιά και αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες όπως τεχνητή νοημοσύνη, edge computing και big data για την παραγωγή κρίσιμων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Κατά την τελετή εγκαινίων, o Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε ότι η ανάπτυξη της ελληνικής τεχνολογίας Διαστήματος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, καθώς συνδέεται άμεσα με την καινοτομία, την ασφάλεια και την οικονομική πρόοδο της χώρας. Αναφέρθηκε επίσης ότι το νέο Κέντρο αποδεικνύει πως η Ελλάδα διαθέτει το ανθρώπινο ταλέντο και τις βιομηχανικές δυνατότητες για να σταθεί ισότιμα στον ευρωπαϊκό διαστημικό χάρτη.

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Καθ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος, τόνισε ότι η Ελλάδα κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην ανάπτυξη προηγμένων διαστημικών ικανοτήτων, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τους Έλληνες επιστήμονες.

Από την πλευρά της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής Στέλιος Μπολλάνος επισήμανε ότι το νέο Κέντρο δεν είναι απλώς μια υποδομή, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται η νέα γενιά εθνικών και ευρωπαϊκών διαστημικών αποστολών. Πρόσθεσε ότι η Planetek Hellas αποδεικνύει έμπρακτα πως η Ελλάδα διαθέτει την τεχνογνωσία και τη βιομηχανική βάση για να σχεδιάζει και να αξιοποιεί διαστημικές αποστολές από ελληνική βάση.

Ο ελληνικός τεχνολογικός επιταχυντής

Με ομάδα 50 Ελλήνων μηχανικών και επιστημόνων, η Planetek Hellas λειτουργεί ως ισχυρός επιταχυντής της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας.

Η εταιρεία που έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον δυναμικούς φορείς καινοτομίας, πρωτοστατεί σε έργα όπως ο ελληνικός κυβό-δορυφόρος OptiSat, ο Ελληνικός Κυβερνητικός Κόμβος Δορυφορικών Δεδομένων και το Payload Data Ground Segment (PDGS) του εθνικού διαστημικού προγράμματος.

Η Planetek Hellas, μαζί με περισσότερες από δεκαπέντε ελληνικές εταιρείες και πανεπιστήμια ως υπεργολάβους που συνεισφέρουν σε πάνω από 40% του τεχνικού αντικειμένου, υλοποιεί το 12% του Εθνικού Προγράμματος Δορυφόρων Παρατήρησης Γης, το οποίο αναπτύσσεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποδεικνύοντας ότι η χώρα διαθέτει ώριμη βιομηχανική βάση ικανή να υποστηρίξει έργα υψηλής πολυπλοκότητας. Αυτό το συλλογικό μοντέλο λειτουργίας ενισχύει την εγχώρια αλυσίδα αξίας και μεταφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία στο ελληνικό οικοσύστημα Διαστήματος.

Παράλληλα, η Planetek Hellas έχει σταθερή επιχειρησιακή παρουσία ως πάροχος υπηρεσιών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus, προσφέροντας λύσεις σε τομείς όπως Emergency Management, Border Security, Land Monitoring και Anti-Terror Security, για λογαριασμό θεσμών όπως η FRONTEX, η Interpol, η EEA και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας.

Η Planetek Hellas δεν περιορίζεται στην επιχειρησιακή υλοποίηση, αλλά επενδύει στρατηγικά στη δημιουργία νέας τεχνολογίας. Η ευρωπαϊκή πατέντα EP3347852, που αφορά πρωτοποριακή τεχνολογία συμπίεσης δορυφορικών δεδομένων εν πτήσει, αποτελεί απτή απόδειξη της ικανότητάς της να αναπτύσσει πρωτότυπες λύσεις διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Η εταιρεία έχει χτίσει ισχυρές συνεργασίες με κορυφαίους παγκόσμιους φορείς όπως η ESA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG DEFIS), το EU SatCen, η Frontex, η Interpol, καθώς και με κορυφαίες ευρωπαϊκές βιομηχανίες όπως η Airbus, η Leonardo, η Indra και η Rheinmetall.

Η D–Orbit και η αναβάθμιση της χώρας στον ευρωπαϊκό διαστημικό χάρτη

Από τις αρχές του έτους, η Planetek Hellas αποτελεί μέλος του ομίλου D–Orbit, ενός από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα ευρωπαϊκά σχήματα στον τομέα των διαστημικών υπηρεσιών, στο οποίο έχει επενδύσει και το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο ΦΑΙΣΤΟΣ.

Η συνένωση με την D-Orbit αναβαθμίζει κατακόρυφα το αποτύπωμα της Ελλάδας, καθώς ο όμιλος πλέον αριθμεί 600+ εργαζομένους, διαθέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο παραγωγής δορυφόρων και ενισχύει την ελληνική παρουσία στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα Διαστήματος.

Το νέο Κέντρο C2 συμβολίζει μια Ελλάδα που παράγει, καινοτομεί και συμμετέχει ενεργά στη νέα ευρωπαϊκή εποχή του Διαστήματος.

Η επιχειρησιακή αυτονομία στο Διάστημα πέρα από τεχνολογικός στόχος για την Ελλάδα είναι στρατηγικό εθνικό πλεονέκτημα. Η Planetek Hellas δείχνει ότι η χώρα μπορεί πλέον να αναπτύσσει, να λειτουργεί και να αξιοποιεί δορυφορικές υποδομές από ελληνική βάση, με λύσεις που εξυπηρετούν τόσο πολιτικές όσο και αμυντικές εφαρμογές.

Με ισχυρή τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και διεθνή αναγνώριση, η εταιρεία συμβάλλει στη μετάβαση της Ελλάδας από «χρήστη» σε δημιουργό πρωτογενούς διαστημικής τεχνολογίας.

Παράλληλα, η Planetek Hellas αποτελεί σήμερα έναν σταθερό πυλώνα του ευρωπαϊκού διαστημικού οικοσυστήματος, με ισχυρή και διαρκή παρουσία στα πιο σημαντικά διεθνή προγράμματα (ESA, Copernicus, EU DEFIS και EDF). Η εξέλιξή της αντικατοπτρίζει τη συνολική άνοδο της ελληνικής διαστημικής τεχνολογίας και την ενίσχυση της εθνικής αυτονομίας σε έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος παγκοσμίως.