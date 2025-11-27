5 το πρωί: Κόκκινος συναγερμός για λειψυδρία στην Αττική – Επέλαση της κακοκαιρίας Adel – Κατέθεσε η Σεμερτζίδου για ΟΠΕΚΕΠΕ
Να διασκεδάσει τις ανησυχίες για το υδροδοτικό μέλλον του λεκανοπεδίου επιχειρεί η ΡΑΑΕΥ, επιβεβαιώνοντας την ίδια ώρα το σοβαρό πρόβλημα σε Λέρο και Πάτμο - Τι μέτρα αναμένεται να αποφασιστούν στη σημερινή συνεδρίαση
1
Συναγερμός για το νερό
- Συνεδρίαση της ΡΑΑΕΥ: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων στην οποία θα παρθούν αποφάσεις για το πρόβλημα της λειψυδρίας στην Αττική. Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, ολόκληρος ο νομός θα μπει σε ειδικό καθεστώς. Την ίδια ώρα ο γενικός γραμματέας φυσικού περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης, τονίζει ότι ακόμα δεν έχει παρθεί οριστική απόφαση.
- Κόκκινος συναγερμός: Στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας εισέρχονται πρώτα η Λέρος και η Πάτμος, καθώς οι υδατικοί πόροι στα δύο νησιά βρίσκονται σε οριακό σημείο και απαιτούνται παρεμβάσεις χωρίς καθυστερήσεις.
- Τα μέτρα: Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση. Μία τέτοια σχετική απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.
2
Προβλήματα από την κακοκαιρία Adel
- Σφοδρό χτύπημα: Από το βράδυ της Τετάρτης η κακοκαιρία Adel επελαύνει στη δυτική Ελλάδα προκαλώντας πολλά προβλήματα, με την Κέρκυρα και την Ήπειρο να βρίσκονται ξανά στο «επίκεντρο» των ισχυρών καταιγίδων.
- Μηνύματα από το 112: Την ίδια ώρα η πολιτική προστασία έστειλε προειδοποιητικά μηνύματα στους κατοίκους των περιοχών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.
- Η ώρα της Αττικής: Τα φαινόμενα μεταφέρονται προς την υπόλοιπη Ελλάδα και η Αττική αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των φαινομένων σήμερα και αύριο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες.
3
Ένταση με Σεμερτζίδου
- Τι κατέθεσε: Η Πόπη Σεμερτζίδου εμφανίστηκε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας για στοχοποίηση, απειλές και οικονομική πίεση. «Δεν έχω Ferrari, σε άλλους αρέσουν πισίνες σε εμάς αμάξια» υποστήριξε μεταξύ άλλων, ενώ αναφέρθηκε στις σχέσεις της με πρόσωπα της υπόθεσης και τις επιδοτήσεις της οικογένειάς της. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της υπήρξε ένταση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία την κατηγόρησε για «θράσος».
- Ποινές φυλάκισης: Ποινές από δέκα ως δεκαοκτώ μήνες επιβλήθηκαν από το δικαστήριο στους 14 κατηγορούμενους για την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕ. Το δικαστήριο έδωσε σε όλους τριετή αναστολή και δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, πλην για ένα κατηγορούμενο που γύρισε πίσω τα χρήματα και του αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό ειλικρινούς μεταμέλειας.
- Αθώος δήλωσε ο Αντωνόπουλος: Τη στοχοποίηση του, επειδή ήταν στέλεχος του ΠαΣοΚ, κατήγγειλε ο μάρτυρας της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Λάμπρος Αντωνόπουλος. Ο παραγωγός, εξήγησε ότι επέστρεψε τα χρήματα, ποσό που ανέρχεται στις 15.000, για ηθικούς λόγους.
4
Χονγκ Κονγκ: Πυρκαγιά-μαμούθ σε ουρανοξύστες
- Εκατοντάδες θύματα και τεράστια καταστροφή: Τουλάχιστον 44 νεκροί, 45 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, 279 αγνοούμενοι και 1.900 διαμερίσματα καμένα, στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστη του Tai Po, στα βόρεια προάστια της πόλης και εξαπλώθηκε σε άλλα έξι πολυόροφα κτίρια, εγκλωβίζοντας πολύ κόσμο.
- Τι οδήγησε στην κόλαση φωτιάς: Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από εξωτερικό περίβλημα του 32όροφου κτιρίου, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και οι μπαμπού σκαλωσιές συνέβαλαν στη ραγδαία εξάπλωσή της, καθιστώντας τις επιχειρήσεις διάσωσης εξαιρετικά δύσκολες.
- Τεράστια επιχείρηση διάσωσης και αντιδράσεις: Πάνω από 800 πυροσβέστες και 400 αστυνομικοί επιχειρούν, ενώ ενεργοποιήθηκε ο ανώτατος συναγερμός. Ο κινέζος πρόεδρος Xi Jinping εξέφρασε τα συλλυπητήρια του και κάλεσε τις Αρχές για μέγιστη κινητοποίηση, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες.
5
Πάλεψε σαν λιοντάρι κόντρα στη Βασίλισσα
- Έπεσε μαχόμενος: Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ και παρά την ήττα του με 4-3 επιβεβαίωσε ότι ανήκει στους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης. Για τους Μαδριλένους τέσσερα γκολ πέτυχε ο Εμπαπέ, ενώ για τους ερυθρόλευκους σκόραραν οι Τσικίνιο, Ταρέμι και Ελ Κααμπί.
- Τριπλή μάχη: Απόψε έχουμε τρεις ακόμα αγώνες με ελληνικό ενδιαφέρον. Για το Europa League ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Μπραν (19.45), ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Στουρμ (22.00). Στο Conference η ΑΕΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην Φιορεντίνα (22.00).
- Πλήρωσε τα λάθη του: Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός είχε ξεσπάσματα, είχε κορυφαίο τον Βεζένκοφ, αλλά δεν είχε την απαιτούμενη διάρκεια στο Βελιγράδι και ηττήθηκε 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα που είχε ενθουσιασμό κι ευστοχία στο κρίσιμο διάστημα της τελευταίας περιόδου. Σε άλλα νέα από την EuroLeague, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε από την Παρτίζαν.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.