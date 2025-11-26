Η λειψυδρία αναγκάζει την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων να κηρύξει κόκκινο συναγερμό για την Αττική, τη Λέρο και την Πάτμο. Τα αποθέματα νερού στον Μόρνο συνεχίζουν να μειώνονται και βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 152.909.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη εποχή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πτώση φτάνει σχεδόν το 45% σε σχέση με περίπου την ίδια περίοδο πέρυσι (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

«Ανάσα» από τις βροχές στη λειψυδρία

Την ίδια ώρα οι βροχές που είχαμε κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου φαίνεται ότι έδωσαν μικρή «ανάσα» στα αποθέματα.

Τα αποθέματα νερού που υπάρχουν σήμερα (26/11)

Εύηνος: 33.009.000

Μαραθώνας: 18.886.000

Μόρνος: 160.662.000

Υλίκη: 150.788.000

Σύνολο: 363.345.000

Τι σημαίνει ο κόκκινος συναγερμός για τη λειψυδρία

Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση.

Μία τέτοια σχετική απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

Το σχέδιο για την Αττική

Σε τροχιά υλοποίησης έχουν μπει τέσσερις άμεσες επεμβάσεις που θα παρέχουν 149 εκατ. κυβικά μέτρα (κ.μ.) νερού ετησίως ώστε να μην διψάσει η Αττική. Πρόκειται για τη λειτουργία των γεωτρήσεων της Μαυροσουβάλας (32 εκατ. κ.μ. ετησίως) με το νερό να μπαίνει στο κανάλι της Υλίκης και τη μείωση κατά 70% της περιβαλλοντικής παροχής του ταμιευτήρα Ευήνου (22 εκατ. κ.μ. ετησίως) που έχουν ολοκληρωθεί.

Σε εξέλιξη βρίσκονται η ενεργοποίηση των γεωτρήσεων στους «Ούγγρους» στη Νοτιοανατολική Υλίκη (50 εκατ. κ.μ. ετησίως) με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον ερχόμενο Μάρτιο καθώς και η A’ φάση αξιοποίησης των υπογείων αποθεμάτων του μέσου ρου του Βοιωτικού Κηφισού (17 γεωτρήσεις και 3 αντλιοστάσια για 45 εκατ. κ.μ. ετησίως ) που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2027, εξασφαλίζοντας νερό για ύδρευση και άρδευση.

Κι έπειτα έρχεται ο «Εύρυτος»

Για το έργο της μερικής εκτροπής του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, η δυναμικότητά του έχει υπολογιστεί ότι – ακόμη και με άσχημες καιρικές συνθήκες – θα φτάνει στα 200 εκατ. κ.μ./έτος. «Εξασφαλίζει το λεκανοπέδιο για τα επόμενα 30 χρόνια – εξαρτάται βέβαια από τις κλιματολογικές συνθήκες», υπογράμμισε ο κ. Σαχίνης.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός του προβλέπει διαδοχική υδραυλική σύνδεση των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη με τον ταμιευτήρα του Ευήνου, με δύο διαδοχικές σήραγγες συνολικού μήκους 20 χλμ. «Έχουμε δύο ποταμούς με μεγάλη ροή. Απλά, όταν βρέχει πολύ, αντί να πλημμυρίζουν τα φαράγγια και οι γύρω περιοχές το έξτρα νερό θα πηγαίνει στον ταμιευτήρα του Εύηνου.

Το κόστος λειτουργίας θα είναι μηδενικό αφού η ενίσχυση του ταμιευτήρα Ευήνου γίνεται με βαρύτητα», σημείωσε ο επικεφαλής της ΕΥΔΑΠ. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση εκτιμάται ότι θα είναι μικρή καθώς θα διασφαλίζεται συνεχής οικολογική παροχή, ενσωμάτωση ιχθυοδιαδρόμων και προστασία του φαραγγιού «Πάντα Βρέχει».

Σύμφωνα με το κ. Σαχίνη το νερό που θα εξασφαλιστεί με το έργο «Εύρυτος» θα μπορούσε να διοχετευθεί από το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για υδροδότηση νησιών, μέσω της Ελευσίνας, με πλοία. «Το κανάλι μας περνά πάνω από την Ελευσίνα με βαρύτητα και θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τα νησιά με πλοία, εάν αποδειχθεί η μεταφορά του νερού φθηνότερη από τις αφαλατώσεις», σημείωσε ο ίδιος.