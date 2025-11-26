Μαύρη νύχτα στο Χονγκ Κονγκ, καθώς η φωτιά που ξέσπασε σε πυκνοκατοικημένο συγκρότημα πολυόροφων πολυκατοικιών, στην περιοχή Tai Po, έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής, τη ζωή σε 36 ανθρώπους, ενώ αγνοούνται 279. Οι φλόγες εκατοντάδες σπίτια, διαλύοντας ζωές και προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Φωτιά που εξαπλώθηκε σαν καταιγίδα

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης και μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε σε επτά ουρανοξύστες, εγκλωβίζοντας δεκάδες κατοίκους. Οι αρχές επιβεβαίωσαν τουλάχιστον 36 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ένας 37χρονος πυροσβέστης που επιχειρούσε στις προσπάθειες διάσωσης. Τραυματίστηκαν άλλοι 33, ενώ τουλάχιστον επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Έχω εγκαταλείψει κάθε σκέψη για τα υπάρχοντά μου», λέει με δάκρυα στα μάτια η Wu, κάτοικος του συγκροτήματος. «Να βλέπεις το σπίτι σου να καίγεται μπροστά στα μάτια σου… ήταν ανείπωτο».

Δύσκολες ώρες για πυροσβέστες και κατοίκους

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι επικίνδυνες σκαλωσιές δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Εκατοντάδες πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες παλεύουν ασταμάτητα επί ώρες, χρησιμοποιώντας μεγάλες κλίμακες και πυροσβεστικά οχήματα για να ρίξουν νερό στις φλόγες που εξαπλώθηκαν και σε γειτονικά κτίρια.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η πυρκαγιά έχει επεκταθεί στο σύνολο τεσσάρων οικοδομικών μπλοκ, όπως ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος. Έχουν καεί ολοσχερώς τουλάχιστον 1.900 διαμερίσματα από τα 1984 που έχει συνολικά ο ουρανοξύστης. Ο συγκεκριμένος ουρανοξύστης είναι το δεύτερο ψηλότερο κτήριο του Χονγκ Κονγκ.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει οκτώ πολυκατοικίες με περίπου 2.000 διαμερίσματα και 4.800 κατοίκους, πολλοί εκ των οποίων ηλικιωμένοι, και οι αρχές έχουν μεταφέρει πάνω από 700 άτομα σε προσωρινά καταλύματα.

Οι αρχές ανέπτυξαν εκατοντάδες (περισσότεροι από 800) πυροσβέστες, αστυνομικούς (400) και διασώστες, με 140 πυροσβεστικά οχήματα και 57 ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο. Ορισμένα κτίρια υπέστησαν κατάρρευση σκαλωσιάς και έντονη θερμότητα, καθιστώντας τις επιχειρήσεις διάσωσης εξαιρετικά δύσκολες.

Τουλάχιστον εννέα νοσοκομεία έχουν ενεργοποιήσει μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση και τη φροντίδα των τραυματιών.

Αιτία φωτιάς και συνεχιζόμενη καταστροφή

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από εξωτερική σκαλωσιά ενός 32όροφου κτιρίου και επεκτάθηκε γρήγορα, πιθανώς λόγω των ανέμων. Οι αρχές δέχθηκαν πολυάριθμες κλήσεις για εγκλωβισμένους, ενώ οι συνθήκες μέσα στα κτίρια ήταν αφόρητες.

Ένας πυροσβέστης δήλωσε: «Η θερμοκρασία ήταν τόσο υψηλή που ήταν αδύνατο να εισέλθουμε και να σώσουμε ανθρώπους γρήγορα. Κάθε δευτερόλεπτο μετράει…».

Η φωτιά στο Tai Po είναι η πιο φονική στο Χονγκ Κονγκ τα τελευταία χρόνια, θυμίζοντας την τραγωδία του 1996 στο Kowloon, όπου 41 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε φωτιά εμπορικού κτιρίου.

Τα συλλυπητήρια του κινέζου προέδρου

Ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον πυροσβέστη που σκοτώθηκε και κάλεσε τις αρχές να περιορίσουν όσο το δυνατόν τις απώλειες.

«Ο Xi Jinping εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά σε οικιστικό τομέα της περιοχής Τάι Πο, στα Νέα Εδάφη, του Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένου του πυροσβέστη που πέθανε κατά την άσκηση των καθηκόντων του», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Ο πρόεδρος «εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όσους επλήγησαν από την καταστροφή, και ζήτησε να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες ώστε να κατασβεστεί η φωτιά και να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες και οι υλικές ζημιές», συνέχισε η ίδια πηγή.