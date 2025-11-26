Ο Ολυμπιακός είχε ξεσπάσματα, είχε κορυφαίο τον Βεζένκοφ, αλλά δεν είχε την απαιτούμενη διάρκεια στο Βελιγράδι και ηττήθηκε 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα που είχε ενθουσιασμό κι ευστοχία στο κρίσιμο διάστημα της τελευταίας περιόδου. Στο 8-5, πλέον, η ομάδα του Μπαρτζώκα στην κατάταξη της Ευρωλίγκας.

Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν αυτός που μπήκε στο ματς με ενέργεια σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που ήταν εμφανώς τρακαρισμένος κι έμοιαζε έξω από τα νερά του. Η ομάδα του Μπαρτζώκα έδειχνε να μη μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων, είχε πρόβλημα στα επιθετικά ριμπάουντ και οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έμοιαζαν να έχουν το μομέντουμ, με τον Νουόρα να κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στην πρώτη περίοδο (7 πόντοι και 2 κλεψίματα), με το 21-15 να δίνει σημαντικό, ψυχολογικό κυρίως, προβάδισμα.

Ο Ολυμπιακός είχε αρχικά μόνο τον Βεζένκοβ να παλεύει, αλλά σιγά-σιγά μπήκε στην εξίσωση και ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου είχε 11 πόντους. Ο Ολυμπιακός ροκάνισε τη διαφορά, ισοφάρισε δύο φορές, προηγήθηκε και έδειχνε να συνέρχεται και με τον Ντόρσεϊ καταλυτικό στο φινάλε του ημιχρόνου, πήγε στα αποδυτήρια στο +1 (37-38).Το πρώτο μέρος είχε δύο στοιχεία: ο Ολυμπιακός έκανε πολλά λάθη και παρ’ όλα αυτά ήταν μέσα στο ματς.

Πλήρωσε τα λάθη του

Στην τρίτη περίοδο ξεκίνησε διαφορετικά. Λιγότερα λάθη, καθαρό μυαλό και σωστές επιλογές. Και το κυριότερο: έναν τρομερό Σάσα Βεζένκοφ που έβαλε 14 από τους 27 πόντους του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν και με διψήφια διαφορά, αλλά στο φινάλε της περιόδου παρουσίασαν ξανά κάποιες παθογένειες και κράτησαν ζωντανό τον Ερυθρό Αστέρα να ελπίζει στην ανατροπή.

Το 59-65 του τρίτου δεκάλεπτου έγινε 72-65 για τους γηπεδούχους που εκμεταλλεύτηκαν τον… σοκαρισμένο και αλλαγμένο Ολυμπιακό. Μονέκε, Μπάτλερ και Γκράχαμ έχτισαν το σερί του Ερυθρού Αστέρα και κάποιος έπρεπε να τους σταματήσει. Το έκαναν οι Παπανικολάου και Ντόρσεϊ που με κρίσιμα καλάθια πήγαν τη διαφορά στον πόντο κόβοντας τη φόρα των Σέρβων, με το ματς να αποκτά πλέον χαρακτήρα… χιτσκοκικού ντέρμπι.

Όλα αυτά, όμως, μέχρι να έρθει νέα καθίζηση για τους πρωταθλητές Ελλάδας και νέο επιθετικό ξέσπασμα του Ερυθρού Αστέρα, το οποίο αυτή τη φορά ήταν και το τελειωτικό. Ο Ολυμπιακός όχι μόνο έχασε, αλλά η διαφορά είναι τέτοια που μπορεί να παίξει ρόλο στη συνέχεια (91-80), πέφτοντας στο 8-5 στην κατάταξη της Ευρωλίγκας.

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-15, 37-38, 57-62, 91-80

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 10 (2/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 λάθη), Πλάβσιτς, Γκράχαμ 9 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπάτλερ 5 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάλινιτς 8 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Ντόμπριτς 2, Μοτιεγιούνας 8 (1), Νουόρα 23 (6/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Οτζελέγιε 15 (3/3 τρίποντα), Μονέκε 11 (11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (8 ασίστ, 4 κλεψίματα, 3 λάθη), Γουόρντ 2, Λι 4 (1), Βεζένκοβ 29 (6/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 λάθη), Παπανικολάου 3 (1/5 τρίποντα), Ντόρσεϊ 16 (4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 7 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 2, Φουρνιέ 13 (3/9 τρίποντα)