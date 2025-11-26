Για περίπου δέκα λεπτά διεκόπη η συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, μετά από ένταση που προκλήθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και μελών της πλειοψηφίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, που αναπληρώνει τον εισηγητή του κόμματος της, Αλέξανδρο Καζαμία, έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα στη μάρτυρα, κατηγορώντας την ωστόσο για «θράσος». Χαρακτήρισε θρασύτατη τη μάρτυρα, λέγοντας ότι ήρθε «για να ζητήσει και τα ρέστα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «προκλητικό» τον τρόπο με τον οποίο η μάρτυρας, όπως είπε, «ζητάει τα ρέστα» όταν λέει ότι δεν θα ζητήσει την άδεια για να οδηγήσει όποιο αυτοκίνητο θέλει. «Ζούσατε μέσα στα λούσα, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου . Από τα πυρά της κ. Κωνσταντοπούλου δε γλίτωσε ούτε το προεδρείο, που όταν προσπάθησε να επιβάλλει την τάξη, δέχτηκε επίθεση για “κουκούλωμα” και για επίδειξη «νεοδημοκρατικής αλληλεγγύης» προς τη μάρτυρα.

Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τους διαλόγους της κ. Κωνσταντοπούλου με την μάρτυρα Πόπη Σεμερτζίδου:

Σεμερτζίδου: Έχω πάει στο Ζάππειο και για να κάνω επίδειξη των προϊόντων μου. Έχουν έρθει και πολιτικοί από όλα τα κόμματα.

Κωνσταντοπούλου: Την Πλεύση Ελευθερίας δεν θα την δείτε….

Σεμερτζίδου: Δεν στηρίζετε τους αγρότες;

Κωνσταντοπούλου: Τους πραγματικούς αγρότες στηρίζουμε, όχι τους μαϊμού.

Κωνσταντοπούλου: Φυσικά σας κατηγορούμε κυρία μου. Έχει στενάξει ο αγροτικός κόσμος και ήρθατε να ζητήσετε τα ρέστα;

Σεμερτζίδου: Εμείς τι είμαστε; Μας κατηγορείτε; Θα ανακαλέσετε. Εγώ είμαι αγρότισσα. Δεν είμαι δήθεν αγρότισσα

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε. Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα και εσείς και ο σύντροφος σας.

Σεμερτζίδου: Έχετε αποδείξεις;

Κωνσταντοπούλου: Να μου κάνετε μήνυση. Είστε θρασύτατη […] Από την αγροτική σας δραστηριότητα βγάλατε την Πόρσε και τη Φεράρι; Από τα βότανα;

Σεμερτζίδου: Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου.

Κωνσταντοπούλου: Όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες τα έχουν σε άλλα ονόματα.

Σε άλλο σημείο, η κ. Κωνσταντοπούλου ρώτησε τη μάρτυρα, αν «από αυτά τα 2.4 εκατ ευρώ «Εμείς τα χρήματα δεν τα έχουμε για φάγωμα», επέμεινε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να συνεχίζει: «Για πιώμα τα έχετε, στην υγεία των κορόιδων. Έχουν μείνει χρήματα κα Σεμερτζίδου;». «Δεν καταλαβαίνω ερώτησή σας….έχουμε δεσμευμένα χρήματα. Δεν θυμάμαι το ποσό» απάντησε. «Τέτοιο πάρτι εκατομμυρίων που δεν θυμάστε», σχολίασε η κ. Κωνσταντοπούλου με την κ. Σεμερτζίδου να ανταπαντά: «Με τέτοιες κατηγορίες δεν θα κάνετε αντιπολίτευση στις πλάτες μας. Δεν θα κάνετε πολιτική με τον ιδρώτα της οικογένειάς μου».

Η ένταση κορυφώθηκε με την κ. Κωνσταντοπούλου να επιτίθεται προσωπικά στον εισηγητή, Μακάριο Λαζαρίδη αλλά και στο προεδρείο. Μάλιστα, σε άλλο σημείο ρωτούσε επίμονα τη μάρτυρα αν είχε λάβει οδηγίες από κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία ή ακόμα και από την εξεταστική επιτροπή ώστε να πει όσα κατέθεσε. Κάτι που ωστόσο η κ. Σεμερτζίδου διέψευσε κατηγορηματικά.

Αργότερα, το «θερμόμετρο» ανέβηκε κι άλλο όταν ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, επικαλέστηκε δήλωση της εκπροσώπου Τύπου, Αλεξάνδρας Σδούκου, η οποία είπε πως είχε γίνει αναστολή της κομματικής ιδιότητας της κ. Σεμερτζίδου, κάτι που η μάρτυρας δήλωσε ότι δεν είναι σε γνώση της.

Τέλος, η πλειοψηφία και η μειοψηφία συμφώνησαν να έρθει στην επιτροπή ο Χρήστος Μαγειρίας, ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου ώστε να καταθέσει. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κ. Σεμερτζίδου, η Ferrari που οδηγούσε η ίδια είναι ιδιοκτησία δική του και αποκτήθηκε το 2004. Ο ίδιος είναι επίσης παραγωγός.