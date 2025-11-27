Ο Ολυμπιακός κοίταξε κατάματα τη Ρεάλ Μαδρίτης των πολλών αστέρων. Οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν με 4-3, όμως η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πάλεψε σαν λιοντάρι στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός σκόραρε πρώτος με τον Τσικίνιο, είδε τη Ρεάλ να απαντά με απίστευτο καρέ του Εμπαπέ (τρία γκολ σε επτά λεπτά), μείωσε αρχικά με τον Ταρέμι και αργότερα με τον Ελ Καμπί, για να βάλει τη Βασίλισσα… στην περιοχή της.

Η Ρεάλ έκανε καθυστερήσεις στο καυτό Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός έχασε σημαντικές ευκαιρίες για την ισοφάριση με τους Στρεφέτσα και Ελ Καμπί, όμως δεν κατάφερε να βρει το χρυσό γκολ. Ο Θρύλος έπεσε στην αναμέτρηση με το κεφάλι ψηλά και ο κόσμος του τον αποθέωσε! Η συνέχεια θα τον βρει να αντιμετωπίζει τις Καϊράτ, Λεβερκούζεν και Αγιαξ σε τρεις «τελικούς»!

Ονειρικό ξεκίνημα και η τριπλή απάντηση του Εμπαπέ

Με όπλο τους φιλάθλους του ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς και κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο 8ο λεπτό. Οι ερυθρόλευκοι έκρυψαν την μπάλα και ο Τσικίνιο με τρομερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λούνιν.

Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός για ένα 20λεπτο κόντρα στη Ρεάλ, αλλά στη συνέχεια μίλησε η ποιότητα του Εμπαπέ που μέσα σε τρία λεπτά γύρισε το παιχνίδι.

Στο 22′ από τρομερή μπαλιά του Βινίσιους ο Γάλλος έφυγε τετ α τετ και «εκτέλεσε» τον Τζολάκη με άψογο τελείωμα για το 1-1. Δύο λεπτά μετά ο Εμπαπέ «χτύπησε» ξανά.

Ο Γκιουλέρ έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο φορ της Ρεάλ με δυνατή κεφαλιά νίκησε όλη την άμυνα του Ολυμπιακού για το 1-2.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε και τρίτο γκολ στο Καραϊσκάκη, απέναντι στον Ολυμπιακό και η «βασίλισσα» προηγείται με 3-1 των πειραιωτών. Ο Κίλιαν Εμπαπέ πέτυχε και το τρίτο γκολ της ισπανικής ομάδας στο 29′.

Πάλεψε ως το τέλος ο Ολυμπιακός

Στην ανάπαυλα, ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε να προσθέσει στην εξίσωση τον Σαντιάγκο Εσε στη θέση του Ντάνι Γκαρθία.

Ο Ολυμπιακός μπήκε ήρεμος στο δεύτερο ημίχρονο με φοβερό τον Εσε. Και στο 52′, ο Αργεντίνος έκανε μια τεράστια ασίστ. Μετά από συνεργασία με τον Μαρτίνς, σέντραρε, και ο Ταρέμι πήρε φοβερή κεφαλιά για το 2-3!

Ο Ολυμπιακός είχε φόρα, αλλά δεν κατάφερε να ισοφαρίσει. Ο Βινίσιους… διέλυσε τον Ρέτσο, σέρβιρε στον Εμπαπε΄και εκείνος έκανε εύκολο καρέ στο 60′ για το 2-4. Αμέσως μετά, ο Μπιανκόν αντικατέστησε τον Πιρόλα, που έπεσε με ενοχλήσεις.

Οι Πειραιώτες θέλησαν να επιστρέψουν για δεύτερη φορά. Ποντένσε και Μαρτίνς είχαν τελικές στις κλειστές γωνίες από πλάγιες θέσεις, ενώ τη μεγαλύτερη ευκαιρία την είχε ο ΕΛ Καμπί στο 66′, που υποδέχθηκε τη μπάλα κεντρικά, γύρισε και σούταρε άουτ με το αριστερό.

Ο Μεντιλίμπαρ κλήθηκε να αντιμετωπίσει και τρίτο πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ποντένσε έπεσε στο χορτάρι με πόνους και αντικαταστάθηκε στο 71′ από τον Στρεφέτσα. Ο Βάσκος δεν είχε άλλη διακοπή, οπότε έβαλε και τον Κοστίνια αντί του Ροντινέι.

Ο Θρύλος δε τα παρατούσε. Στο 81′, ο Στρεφέτσα σέντραρε και ο Ελ Καμπί πήρε μια κεφαλιά… από τις δικές του. Διαμόρφωσε το 3-4 και έβαλε εκ νέου φωτιά στο Καραϊσκάκη.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μαροκινός υποδέχθηκε σέντρα του Μαρτίνς και σούταρε από καλή θέση, όμως η μπάλα πήρε φάλτσα και βγήκε άουτ. Στο 84′, ο Στρεφέτσα δέχθηκε σπρώξιμο μέσα στην περιοχή, αλλά διαιτητής και VAR έκλεισαν τα μάτια.

Ο Ολυμπιακός έπαιζε με τέρμα τα γκάζια. Ο Στρεφέτσα σούταρε σχεδόν τέλεια από μακριά, όμως η μπάλα βγήκε ελάχιστα άουτ. Η Ρεάλ ξεκίνησε τις έντονες καθυστερήσεις, έφαγε το πεντάλεπτο του έξτρα χρόνου και πήρε τη νίκη.

Ολυμπιακός – Ρεάλ: Τα highlights της αναμέτρησης