Η φονική πυρκαγιά που σάρωσε την Τετάρτη πολλούς πολυώροφους πύργους κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης για άγνωστο αριθμό εγκλωβισμένων.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Τα αίτια δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε σε ένα κτίριο στην περιοχή Tai Po, γύρω στις 14:50 τοπική ώρα. Η ταχύτατη εξάπλωσή της και σε άλλους παραπλήσιους ουρανοξύστες δημιούργησε πυκνό καπνό που κάλυψε μεγάλο τμήμα της συνοικίας των βόρειων Νέων Εδαφών. Το Τάι Πο είναι προάστιο στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ, κοντά στα σύνορα με την πόλη Σενζέν της ηπειρωτικής Κίνας.

Περισσότερα από έξι ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, αρκετά κτίρια εξακολουθούν να φλέγονται.

Το συγκρότημα Wang Fuk Court και ο ρόλος της σκαλωσιάς από μπαμπού

Τα κτίρια, περίπου 2.000 διαμερισμάτων, βρίσκονται στο πυκνοκατοικημένο συγκρότημα Wang Fuk Court, κατασκευασμένο στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Τη στιγμή της πυρκαγιάς ήταν καλυμμένα με μπαμπού σκαλωσιές – μια ευρέως χρησιμοποιούμενη πρακτική στην πόλη.

Οι αρχές είχαν ήδη ανακοινώσει σχέδιο σταδιακής αντικατάστασης του μπαμπού με μεταλλικές σκαλωσιές, θεωρώντας ότι προσφέρουν μεγαλύτερη πυρασφάλεια. Μάλιστα, τον Οκτώβριο, η πυροσβεστική είχε αποδώσει την ταχεία εξέλιξη φωτιάς σε κτίριο γραφείων στο κέντρο της πόλης, στις εξωτερικές σκαλωσιές.

Νεκροί και τραυματίες – Σήμανε ο ανώτατος συναγερμός

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανακοίνωσε ότι 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους —ανάμεσά τους κι ένας πυροσβέστης— ενώ τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν. Τρεις από τους πρώτους πέντε που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Για πρώτη φορά, μετά από σχεδόν 20 χρόνια, οι αρχές ενεργοποίησαν το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για φωτιά.

Έκκληση για βοήθεια από εγκλωβισμένους

Αστυνομία και πυροσβεστική δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις από κατοίκους που δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Herman Yiu Kwan-ho ανέφερε ότι περισσότεροι από 10 κάτοικοι τον ενημέρωσαν ότι μέλη των οικογενειών τους παραμένουν εγκλωβισμένα στα φλεγόμενα διαμερίσματα.

Συνολικά, 760 διασώστες στάλθηκαν στο σημείο, ενώ ο επικεφαλής της διοίκησης του Χονγκ Κονγκ, John Lee, ενεργοποίησε το Κέντρο Παρακολούθησης και Υποστήριξης Έκτακτων Συμβάντων.

Η επιχείρηση διάσωσης

Η προσπάθεια των πυροσβεστών δυσχεραίνεται από την πτώση φλεγόμενων υλικών, τις σκαλωσιές και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό των κτιρίων, που εμποδίζουν την πρόσβαση στα διαμερίσματα. Οι σκάλες των πυροσβεστικών οχημάτων φτάνουν μόλις μέχρι τα μισά των 32 ορόφων, ενώ οι φλόγες υψώνονται πολύ ψηλότερα από το σημείο που φτάνει το νερό.

Προσωρινά καταφύγια για τους κατοίκους

Οι αρχές άνοιξαν προσωρινά καταφύγια σε κοντινά κοινοτικά κέντρα και σε σχολείο, ώστε να φιλοξενήσουν τους εκτοπισμένους. Τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν εικόνες ηλικιωμένων κατοίκων που απομακρύνονταν με βοήθεια και συγκεντρώνονταν στους χώρους υποδοχής, ενώ αστυνομικοί έφταναν πόρτα-πόρτα για να προτρέψουν όσους είχαν μείνει πίσω, να εκκενώσουν την περιοχή.

Μαύρες μνήμες από τον προηγούμενο πενταπλό συναγερμό, πριν από 17 χρόνια

Τον Αύγουστο του 2008, πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο στο πυκνοκατοικημένο Mong Kok. Η φωτιά ξέσπασε σε μπαρ καραόκε στο μεσοπάτωμα του Cornwall Court, ενός πολυλειτουργικού κτιρίου 15 ορόφων, όπως ανέφεραν τότε οι αρχές του Χονγκ Κονγκ.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο πυροσβέστες, ενώ μία 77χρονη γυναίκα ήταν επίσης μεταξύ των θυμάτων. Ακόμη 55 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί στις 9:20 το πρωί της Κυριακής και χρειάστηκαν πέντε ώρες για να τεθεί υπό έλεγχο. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να διασώσουν περισσότερα από 90 άτομα από το φλεγόμενο κτίριο.

Το Cornwall Court είχε κατασκευαστεί το 1962. Πριν καεί, το κτίριο είχε προγραμματιστεί να υποβληθεί σε έλεγχο, στο πλαίσιο σχεδίου βελτίωσης της πυρασφάλειας, σε περισσότερα από 9.000 κτίρια που είχαν ανεγερθεί πριν από το 1987, σύμφωνα με το Γραφείο Ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ.