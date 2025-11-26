Νέα δίκη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε να εκδικάζεται με 14 κατηγορουμένους, κυρίως από την Κρήτη για ποσά επιδοτήσεων από 5 ως 40 χιλιάδες ευρώ.

Η δικογραφία σχηματίστηκε με πρωτοβουλία του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από έλεγχο αρμοδίων υπαλλήλων του και αφορά σε επιδοτήσεις του 2020.

Οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους είχαν έδρα την Κρήτη και οι εκτάσεις που δήλωσαν ότι ενοικίαζαν ήταν στη Βόρεια Ελλάδα.

Την ενοχή όλων των κατηγορουμένων κατά το κατηγορητήριο ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας, με την επισήμανση να δοθεί σε έναν έναν κατηγορούμενο ελαφρυντικό του σύννομου βίου επειδή επέστρεψε τα χρήματα.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στη δημοσιότητα κάποιους μήνες, εκκρεμούν στα ακροατήρια αρκετές υποθέσεις. Για μένα το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε κάποιος να κάνει είναι ότι η σκληρή…Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κυνηγάει σκληρά εργαζόμενους αγρότες. Ειδικά οι υποθέσεις που αφορούν το εθνικό απόθεμα, δείχνουν μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά. Υπό προϋποθέσεις μειώνονταν τα χρήματα που έπρεπε να λάβουν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι» είπε ο εντεταλμένος ευρωπαίος εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης.

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο κ. Μουζάκης ξεκαθάρισε ότι «η δικογραφία σχηματίστηκε με πρωτοβουλία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διενήργησε έλεγχο μέσω των αρμόδιων υπαλλήλων του.

Τα δηλωθέντα αγροτεμάχια βρίσκονται σε άλλες περιοχές με εξαίρεση μια περίπτωση. Το ποσό εκμίσθωσης ήταν ευτελές και όλα αυτά ήταν ενδείξεις που κινητοποίησαν το έλεγχος. Οι δε εκμισθωτές δήλωσαν μόνο εκείνη τη χρονιά ως ιδιοκτησία τους τις εκτάσεις» είπε ο εισαγγελέας.

Τα πανομοιότυπα αποτελέσματα ελέγχου και τα κοινά στοιχεία σε όλες τις υποθέσεις των κατηγορουμένων επισήμανε κατά την αγόρευση του ο εισαγγελέας.

«Για την πρώτη κατηγορουμένη διαπιστώθηκε ότι οι εκτάσεις που δηλώθηκαν στη Ροδόπη, τα προηγούμενα έτη είχαν χρησιμοποιηθεί στην τεχνική λύση. Το μηνιαίο μίσθωμα ήταν 30 ευρώ μηνιαίως! Ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε εκτάσεις στα Γρεβενά, όπου και πάλι τα προηγούμενα έτη είχαν διανεμηθεί σε 15 κτηνοτρόφους. Το συνολικά μίσθωμα ήταν 10 ευρώ μηνιαίως και δεν διαπιστώθηκε ζωικό κεφάλαιο για εκμετάλλευση των βοσκότοπων. Ο τρίτος κατηγορούμενος δήλωσε αγροτεμάχια στο Γαλαξίδι Φωκίδας, ενώ το προηγούμενο έτος και πάλι είχαν κατανεμηθεί σε 14 κτηνοτρόφους. Ο φερόμενος ως εκμισθωτής το είχε δηλώσει επίσης μόνο μία χρονιά στο Ε9 του. Ο τέταρτος κατηγορούμενος ενοικίασε με 10 ευρώ μηνιαίως, εκτάσεις στα Γρεβενά που και πάλι είχαν μοιραστεί τα προηγούμενα χρόνια σε κτηνοτρόφους» περιέγραψε ο εισαγγελέας συνεχίζοντας με αντίστοιχες περιγραφές για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.

Για τον κατηγορούμενο ηθοποιό, που έχει επιστρέψει το ποσό των 5.500 ευρώ που έλαβε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισαγγελέας είπε ότι χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο. «Οι 7 στους 8 έχουν κάνει αιτήσεις μέσω του ίδιου ΚΥΔ, ενώ οι περισσότεροι έχουν νοικιάσει από τον ίδιο εκμισθωτή» σημείωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε σχετικά με τον ισχυρισμό δύο κατηγορουμένων ότι οι αιτήσεις έγιναν από τους παππούδες τους, πως «δεν μπορεί αν σταθεί στη λογική αφού επρόκειτο για επιδοτήσεις νέων αγροτών».