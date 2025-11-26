Κόλαση φωτιάς στο Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, όπου τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην τεράστια πυρκαγιά σε πολλούς ουρανοξύστες. Ο ένας από τους νεκρούς είναι πυροσβέστης.

Τουλάχιστον τρία άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση. Ο πρώην περιφερειακός σύμβουλος Herman Yiu Kwan-ho ανέφερε ότι 13 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι μέσα στη φωτιά, ενώ έχουν παγιδευτεί και αρκετά ζώα.

Πλάνα δείχνουν φλόγες και πυκνά σύννεφα καπνού να αναδύονται από τους πύργους του συγκροτήματος κατοικιών Wang Fuk Court.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, όμως πιστεύεται ότι οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα μέσω των ικριωμάτων από μπαμπού που κάλυπταν το εξωτερικό των πολυώροφων κτιρίων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 14:51 τοπική ώρα, σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, και αναβαθμίστηκε γρήγορα σε συναγερμό επιπέδου τέσσερα μέσα σε 40 λεπτά. Στις 18:22 αναβαθμίστηκε εκ νέου, στο υψηλότερο επίπεδο πέντε.

Καθώς έπεσε το σκοτάδι, φωτογραφίες έδειχναν ότι η φωτιά εξακολουθούσε να καίει, με κόκκινες φλόγες να καλύπτουν τουλάχιστον τρεις πολυκατοικίες.

Η κυβέρνηση άνοιξε προσωρινά καταφύγια στο Kwong Fuk Community Hall και στο Tung Cheong Street Leisure Building. Επίσης γραφείο βοήθειας στο νοσοκομείο Alice Ho Miu Ling Nethersole και τηλεφωνική γραμμή για υποστήριξη και δημόσιες ενημερώσεις.