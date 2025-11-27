Στα όρια του δρόμου έχει φτάσει πλέον το ύψος του νερού στο ποτάμι της περιοχής Ποταμός στην Κέρκυρα, λίγο έξω από την πρωτεύουσα του νησιού.

Η επί 40 λεπτά βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικό φαινόμενο καθώς συνέβαλαν δυστυχώς φερτά υλικά, καλάμια και σκουπίδια, τα οποία σχεδόν έφραξαν τον ποταμό.

Οι κάτοικοι ανησυχούν ότι αν βρέξει έστω και λίγο ακόμα, θα πλημμυρίσει όλη η περιοχή, σπίτια και επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία του δρόμου πάνω στη γέφυρα έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας ενώ εκφράζονται εκ νέου φόβοι ακόμα και για τη στατικότητά της. Στο σημείο βρίσκονται στελέχη της πολιτικής προστασίας, άνδρες της πυροσβεστικής, αλλά και ένα σκαπτικό μηχάνημα το οποίο όμως λόγω της κατάστασης είναι πολύ δύσκολο να παρέμβει.

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε επίσης πως «με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σπύρου Περουλάκη, περιοχή Ποταμός, λόγω προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση».

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές και από την υποχώρηση τοιχίου στη Γέφυρα Καιζερ στο Πέραμα. Στο σημείο έσπευσαν μηχανήματα έργου της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και του δήμου κεντρικής Κέρκυρας. Ο δρόμος είναι ανοικτός, ωστόσο χρειάζεται πολλή προσοχή από τους οδηγούς.

Στο μεταξύ, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Adel που πλήττει την Κέρκυρα από νωρίς το απόγευμα και συνεχίζεται έως αυτή την ώρα, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Η πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ι. Καποδίστριας» εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί αρκετοί δρόμοι της Κέρκυρας εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στις περιοχές Ποταμός, Αη Γιάννης, Κοκκίνι, Κοντόκαλι.

Πλημμύρες και στο Αγρίνιο

Την ίδια ώρα, πλημμύρες και κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στο Ζευγαράκι Αγρινίου, όταν μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και εισροή νερών σε παρακείμενα σπίτια.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, ενώ μηχανήματα έργου έφτασαν στο σημείο για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της ροής του νερού, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο ίδιο χωριό, προβλήματα από την κακοκαιρία είχαν σημειωθεί και το 2017.

Προληπτικά κλειστά τα σχολεία θα παραμείνουν αύριο Πέμπτη 27/11 στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.

Προειδοποίηση από το 112

Μάλιστα, τόσο στην Κέρκυρα, όσο και στην Αιτωλοακαρνανία, εστάλη μήνυμα από το 112 ως προειδοποίηση λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Ο καιρός αύριο Πέμπτη

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές σε όλη τη χώρα. Ισχυρές κατά διαστήματα καταιγίδες και μεγάλος όγκος βροχής προβλέπονται στα νησιά του Ιόνιου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και σε μεγάλο μέρος της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας οι καταιγίδες θα είναι διάσπαρτες, με πιο ήπιες βροχές, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι μέτριας έντασης.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί κοντά στους 16 – 19 βαθμούς στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, έως 21 στα ανατολικά τοπικά και μέχρι 22 οι μέγιστες τιμές στην Κρήτη.

Από νότιες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι στα πελάγη, στο Ιόνιο 4 – 6 μποφόρ και στο Αιγαίο θα διατηρηθούν πιο ισχυροί μέχρι και 7 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές από το πρωί, ωστόσο αργά τη νύχτα θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 – 21 βαθμούς, νότιοι οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες περιοχές μέχρι 5 με 6 μποφόρ.

Έντονο θα είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας και από τη Θεσσαλονίκη, με βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες, οι οποίες από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα είναι ισχυρές και θα συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 – 17 βαθμούς και άνεμοι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ.

Οι περιοχές με κόκκινη προειδοποίηση

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.



Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.