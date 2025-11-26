Τη στοχοποίηση του, επειδή ήταν στέλεχος του ΠαΣοΚ, κατήγγειλε ο μάρτυρας της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Λάμπρος Αντωνόπουλος. Ο παραγωγός, εξήγησε ότι επέστρεψε τα χρήματα, ποσό που ανέρχεται στις 15.000, για ηθικούς λόγους.

Ο κ. Αντωνόπουλος που διετέλεσε γραμματέας της Νομαρχιακής επιτροπής του ΠαΣοΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης παραιτήθηκε για να διευκολύνει την παράταξη του και ώστε να μην βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Όταν θεωρείς ότι έχεις κάνει μια απόλυτα νόμιμη διαδικασία, έχεις επιδοτηθεί και έχει ελεγχθεί και δεν έχει γίνει καμία αχρεωστήτως καταβληθείσα διαδικασία, δεν είχα λόγο να επιστρέψω τα χρήματα», είπε αρχικά αλλά όπως εξήγησε στη συνέχεια «όταν βγήκαν τα δημοσιεύματα που με ενέπλεκαν με μια διαδικασία που δεν έχω καμία σχέση και ήμουν γραμματέας της Νομαρχιακής θεώρησα υποχρέωση μου για να μην υπάρχει σκιά στο πρόσωπό μου και να μη στοχοποιείται η παράταξή μου στο πρόσωπό μου».

Μεταξύ άλλων ο κ. Αντωνόπουλος παραδέχθηκε πως πήγε να καταθέσει την αίτηση ΟΣΔΕ σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων που διατηρούσε ο Γιώργος Ξυλούρης (Φραπές) χωρίς να γνωρίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς επειδή όπως είπε, ήταν συνεταιριστική προσπάθεια. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή ο κ. Λαζαρίδης εμφάνισε έγγραφο που φέρεται να μεταφέρει την επόμενη χρονιά της επιδοτήσης (2021) τα δικαιώματά του στον γιο του Ξυλούρη, κάτι όμως που ο μάρτυρας αρνήθηκε μετ’ επιτάσεως λέγοντας πως δεν προχώρησε ποτέ σε αντίστοιχη πράξη. Δήλωσε μάλιστα ότι δεν γνώριζε το συγκεκριμένο πρόσωπο και το είδε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Δεν ξέρω κανέναν Φραπέ ούτε κάποιον Χασάπη. Δεν έχω εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνώριζα ότι ανήκει στον Ξυλούρη, είναι συνεταιριστικό το ΚΥΔ. Τυχαία πήγα σε αυτό», υποστήριξε ο μάρτυρας.

Όσο για τη γνωριμία του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επεσήμανε πως δεν έχουν προσωπικές και φιλικές σχέσεις, αλλά πολιτικές. Όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης του έδειξε φωτογραφία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως αυτή προέρχεται από γάμο γνωστού τους, εκείνος απάντησε: «Ο γάμος μου είναι! Από τον γάμο είναι η φωτογραφία! Δεν γνωρίζω τη φωτογραφία του γάμου μου;».