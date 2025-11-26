Εκρηξη από τρία γκαζάκια προκλήθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας στην Καλαμαριά αναστάτωσε τη Θεσσαλονίκη. Συνέπεια της ισχυρής έκρηξης ήταν η εκδήλωση φωτιάς που προκάλεσε θραύση τζαμαρίας και εκτεταμένες ζημιές.

Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας έντρομοι κάλεσαν την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Ειδικότερα ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Σμύρνης στην Καλαμαριά και εξερράγη γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα αλλά ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε πυλωτή πολυκατοικίας, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 26, 2025

Η υπόθεση ερευνάται από την Κρατική Ασφάλεια.