Εκτεταμένες υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 οχήματα προκάλεσαν τα γκαζάκια που εξερράγησαν σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Κάτω από ορισμένα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν μπουκάλια που περιείχαν εύφλεκτο υλικό, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Ο ιδιοκτήτης της αντιπροσωπείας ειδοποιήθηκε μέσω του συστήματος συναγερμού και ενημέρωσε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα και σε άλλες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων.