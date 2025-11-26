Την απόφαση να μην ασκήσει έφεση σε πρωτόδικη δικαστική απόφαση που ήταν θετική για 13 εργαζομένους ώστε να παραμείνουν στη θέση τους, πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης μετά από εισήγηση του Δημάρχου Γιώργου Κουτελάκη.

Αμετάκλητη μονιμοποίηση για τους εργαζόμενους

Με την απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης οι 13 υπάλληλοι του μονιμοποιούνται αμετάκλητα.

Οπως έγινε γνωστό από το Δήμο, η απόφαση συγκέντρωσε ευρύτατη πλειοψηφία, πλην δύο Συμβούλων της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που μειοψήφησαν.

Πώς ο δήμος αγνόησε το νόμο Βορίδη

Με την απόφασή αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο «αγνόησε» επί της ουσίας τον νόμο Βορίδη σύμφωνα με τον οποίο είχε υποχρέωση να ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης που δικαίωνε τους εργαζομένους.

«Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος Νέας Σμύρνης εντάχθηκε στην πρώτη γραμμή των Δήμων που καταργούν την διάταξη Βορίδη ως πλήττουσα ευθέως και αντισυνταγματικά την αυτοτέλειά τους», αναφέρει δελτίο Τύπου του δήμου.

Δικαστική δικαίωση για τους εργαζόμενους

Οι εργαζόμενοι είχαν κερδίσει στα δικαστήρια πρωτόδικη απόφαση που αναγνώριζε την μετατροπή των συμβάσεων τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου μετά από τουλάχιστον δεκαετή εργασιακή σχέση με τον Δήμο και παροχή της εργασίας τους στην Υπηρεσία Καθαριότητας.