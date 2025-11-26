Το ελληνικό λιανεμπόριο εξελίσσεται μέσα σε ένα ρευστό περιβάλλον, όπου η οικονομική αστάθεια, οι πληθωριστικές πιέσεις και η μεταβαλλόμενη αγοραστική συμπεριφορά αναδιαμορφώνουν τους κανόνες του ανταγωνισμού. Οι μεγάλες αλυσίδες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη συγκράτηση τιμών και στην απαίτηση για καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα και βιωσιμότητα.

Παράλληλα, το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλάζει τα δεδομένα. Οι online παραγγελίες ανεβαίνουν σταθερά κάθε χρόνο, ενώ το fast delivery καθιερώνεται ως νέα καθημερινότητα, ειδικά στα αστικά κέντρα.

Στρατηγική ανασύνταξη των δικτύων και η επόμενη μέρα του franchise

Η τελευταία τριετία βρίσκει τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αναδιαμορφώνουν το δίκτυό τους με στόχο την αποδοτικότητα. Πολλές εταιρείες στρέφονται σε ευέλικτα μοντέλα, επενδύοντας σε μικρότερα καταστήματα γειτονιάς και επεκτείνοντας το δίκτυο franchise.

Αυτή η στρατηγική εξυπηρετεί δύο στόχους:

Κάλυψη αγορών με μικρότερη πυκνότητα. Στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που αποτελεί δομικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας.

Η περίπτωση της ΑΒ Βασιλόπουλος

Με ιστορία άνω των 80 ετών, η ΑΒ Βασιλόπουλος διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων με στρατηγική επένδυση στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του δικτύου παραμένει στον πυρήνα της στρατηγικής της, με συνδυασμό εταιρικών και franchise καταστημάτων. Σήμερα, διαθέτει περίπου 650 καταστήματα, ενώ στόχος της για το 2028 είναι να ξεπεράσει τα 900, εκ των οποίων τα 700 μέσω συνεργατών (franchise), αποδεικνύοντας ότι η ευελιξία σημαίνει αναδιάρθρωση με στρατηγικό όραμα. Επενδύει σε νέα καταστήματα, νέα σημεία σε κομβικές περιοχές, αλλά και στην ανακαίνιση των υπαρχόντων καταστημάτων. Φέτος, η εταιρεία μεταστέγασε το κατάστημά της στη Ρόδο, σε ένα σύγχρονο κατάστημα μέσα στην πόλη, ενώ ανακαίνισε τη ναυαρχίδα κατάστημά της της Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Πυλαίας. Η εταιρεία συνεργάζεται με πάνω από 210 franchisees, γεγονός που αντικατοπτρίζει μια συνειδητή επιλογή στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε όλη τη χώρα.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος λειτουργεί δύο βασικά μοντέλα franchise που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Τα AB Shop & Go ως μικρά καταστήματα γειτονιάς, είναι σχεδιασμένα για περιοχές υψηλής πυκνότητας, όπου η ταχύτητα και η ευκολία αποτελούν προτεραιότητα. Αντίστοιχα, τα ΑΒ Συνεργάτης απευθύνονται σε μικρότερες ή και μεγαλύτερες πόλεις, νησιά και τουριστικές περιοχές, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και εγγύτητα στις τοπικές ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία καλύπτει διαφορετικά προφίλ ζήτησης, διατηρώντας ταυτόχρονα τη σταθερότητα σε ποιότητα και προσιτές τιμές.Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία, από τον εντοπισμό και τη μίσθωση του ακινήτου, έως τον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό, τη διασφάλιση προμηθειών και την εκπαίδευση της ομάδας. Η δεκαετής σύμβαση συνεργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης, προσφέρει στον επιχειρηματία ορίζοντα σταθερότητας και μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία έχουν κερδίσει εξαιρετικά σημαντικό μερίδιο αγοράς, θα λέγαμε, δηλαδή, ότι η τάση αυτή έχει παγιωθεί. Οι εταιρείες, λοιπόν, που επενδύουν σε αυτήν την κατηγορία αποκτούν σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ΑΒ διαθέτει σήμερα πάνω από 2.700 κωδικούς own brands και στοχεύει να προσθέσει ακόμη 1.000 νέους έως το 2027. Περίπου το 80% των συνεργατών της είναι Έλληνες παραγωγοί, γεγονός που ενισχύει την εγχώρια παραγωγή και διασφαλίζει σταθερή ποιότητα σε προσιτές τιμές.

Το omnichannel μοντέλο: το νέο πεδίο ανταγωνισμού

Η εταιρεία επενδύει επιπλέον σε τεχνολογικές λύσεις που βελτιώνουν την αγοραστική εμπειρία: έξυπνα ταμεία, ηλεκτρονικές ετικέτες, εφαρμογές πιστότητας και υπηρεσίες άμεσης παράδοσης μέσω συνεργασιών με delivery πλατφόρμες. Το AB e-shop και η εφαρμογή AB App δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον omnichannel, όπου ο πελάτης επιλέγει πώς, πότε και από πού θα ψωνίσει. Η επόμενη ημέρα του λιανεμπορίου είναι ψηφιακή, αλλά όχι αποκομμένη από το φυσικό κατάστημα.

Με 40 hubs υποστήριξης online πωλήσεων και συνεργασίες με efood, Wolt, BOX και Skroutz, η εταιρεία καλύπτει σχεδόν το σύνολο της Αττικής με υπηρεσίες παράδοσης εντός μίας ώρας, ενώ το e-commerce αντιπροσωπεύει ήδη το 4% των συνολικών της πωλήσεων.

Παράλληλα, το 70% των εταιρικών καταστημάτων διαθέτει αυτόματα ταμεία εξυπηρέτησης, ενώ έως το τέλος του έτους αναμένεται να φτάσουν τα 200 σημεία. Σε κάθε κατάστημα υπάρχει άνθρωπος της εταιρείας που βοηθά τους πελάτες στη χρήση των μηχανημάτων αυτών. Η εφαρμογή ηλεκτρονικών ετικετών τιμών επεκτείνεται σε 190 καταστήματα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των εργαζομένων, καθώς αξιοποιούν το χρόνο τους στην εξυπηρέτηση του κοινού. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε εύχρηστες λύσεις για την καλύτερη οργάνωση των καταστημάτων της. Για παράδειγμα, διαθέτει, πιλοτικά, στο κατάστημα επί της Εθνικής οδού, στο ύψος της Νέας Ερυθραίας, τον βοηθό ρομπότ που μεταξύ άλλων εργασιών, ελέγχει τις τιμές στα ράφια του καταστήματος.

Παράλληλα με την τεχνολογική αναβάθμιση και την επέκταση του δικτύου, η βιωσιμότητα για την ΑΒ δεν αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο αλλά είναι τρόπος λειτουργίας. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πρακτικές για τη μείωση πλαστικού, τη διαχείριση απορριμμάτων και την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, όπως για παράδειγμα το Πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης». Επιπλέον, έχει δημιουργήσει το ΑΒ Climate Hub, με στόχο να προετοιμάσει και να εκπαιδεύσει την εφοδιαστική αλυσίδα για τη διαδικασία παρακολούθησης, στοχοθέτησης και δημιουργίας αναφοράς σχετικά με τη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι είναι η πρώτη ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ που προσφέρει αποκλειστικά αυγά από κότες εκτός κλωβοστοιχίας.

Ένα λιανεμπόριο που ξαναχτίζει την εμπιστοσύνη

Το στοίχημα για τον κλάδο δεν είναι μόνο να κρατήσει χαμηλές τιμές, αλλά να διατηρήσει μια σταθερή σχέση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή. Μέσα από συνέπεια, καινοτομία και υπεύθυνη λειτουργία, η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδεικνύει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης.