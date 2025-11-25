Η τεχνολογία στην εποχή μας, προχωρεί με άλματα, και ο μέσος πολίτης μένει άναυδος μπροστά στα επιτεύγματα. Το ChatGPT της τεχνητής νοημοσύνης αγωνίζεται για να είναι σε θέση να λύσει όλα τα προβλήματα του ανθρώπου, ίσως και να τον… υποκαταστήσει, όπως συμβαίνει με τα γενόσημα για τα πρωτότυπα φάρμακα!

Ο Ντέμης Χασάμπης της Deep Mind, γιος Ελληνοκύπριου στην καταγωγή, τιμήθηκε το 2024 με το βραβείο Νομπέλ Χημείας και μας οδηγεί σε νέες επαναστατικές πληροφορίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η AI θα αποκαλύψει τα μεγαλύτερα μυστήρια του μυαλού και ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τόσο τις μηχανές όσο και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Ο διαπρεπής αυτός επιστήμονας – ερευνητής εργάζεται πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη όλη του τη ζωή και είναι παθιασμένος με την επιστήμη και την ανακάλυψη γνώσης. Το νέο, εξάλλου, μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Google DeepMind γίνεται βοηθός των επιστημόνων – ιστορικών αποκαθιστώντας κείμενα και παρέχοντας το εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο αυτά ανήκουν.

Ο Ντ. Χ. πιστεύει ότι ο σωστός τρόπος χειρισμού της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες και να τους επιτρέψει να εξερευνήσουν το σύμπαν γύρω μας. Και αυτό μπορεί να συμβεί σε μια δεκαετία, ξεπερνώντας και την βιομηχανική επανάσταση! Πρόκειται για μια αισιόδοξη εξέλιξη της ΤΝ, που δίνει ελπίδες για θεραπεία ανίατων ασθενειών και λύσεις στην κλιματική κρίση, αλλά και προκαλεί τον φόβο για ανισότητες, συγκέντρωση ισχύος ή κατάχρηση της τεχνολογίας. Οι φόβοι αυτοί αποτελούν τις «κόκκινες γραμμές» που έθεσε, με πιο χαρακτηριστική την απαγόρευση στρατιωτικών εφαρμογών. Ο Ντ. Χ. δεν κρύβει την αγωνία του να διαφυλάξει ένα ηθικό πλαίσιο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη ενάντια στις πιέσεις της πραγματικότητας, που είναι διαρκείς και απαιτούν ισορροπία. Η ηθική, βέβαια, προϋποθέτει την έλλογη σκέψη, και όπως διατείνονται οι ειδικοί, η ΤΝ δεν θα απειλήσει την λογική του ανθρώπου.

Είναι βέβαιο ότι τα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια θα φέρουν τεράστια αναταραχή και αλλαγή. Θα χαθεί άραγε η ανθρώπινη επαφή και σύνδεση; Τι θα κάνουν όλοι εκείνοι που μέσα στα επόμενα πέντε, δέκα χρόνια, θα μείνουν άνεργοι, εξαιτίας της τροποποίησης ή της κατάργησης τομέων εργασίας; Και ποιος θα καρπωθεί την αύξηση της παραγωγικότητας και τον πλούτο που θα παραχθεί; Οι λίγες εταιρείες που ελέγχουν το παιχνίδι ή οι εταιρείες, που θα φτιάξει η ΤΝ με γνώμονα το κέρδος;

Επιτακτική είναι η ανάγκη οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί να ενσκήψουν έγκαιρα στα προβλήματα που δημιουργούνται και δεν αφήνουν περιθώρια για αναβολές, που συνηθίζονται, αν κρίνουμε από την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Με τρομάζει η εκτίμηση ότι η ΤΝ μπορεί σε λίγα χρόνια να γίνει εξίσου έξυπνη με τον άνθρωπο ή και εξυπνότερη! Μήπως η κατανόηση του εαυτού μας μέσω της ΤΝ, που πρεσβεύει ο νομπελίστας, μας οδηγήσει στην καταστροφή του; Θέλω να πιστεύω ότι ουδείς άνθρωπος, όσο προοδευτικός κι αν είναι, επιθυμεί να βιώσει το απίθανο αυτό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, φαινόμενο. Θα πρέπει άραγε να πιστέψουμε πλέον στην… Δευτέρα Παρουσία;

*Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.