Ξεκινώντας τη νέα σεζόν του podcast ΤΟ ΒΗΜΑ Science, η Ιωάννα Σουφλέρη, αρχισυντάκτρια του ΒΗΜΑScience, συνομιλεί με τον Σερ Ντέμης Χασάμπης (Sir Demis Hassabis), τον με κυπριακές ρίζες βρετανό επιστήμονα ο οποίος με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης Alpha Fold2 «ξεκλείδωσε» την δομή των πρωτεϊνών.

Αυτός ο γρίφος που ταλάνιζε τους βιολόγους για πάνω από μισό αιώνα ήταν μόνο η αρχή. Η Google DeepMind, η εταιρεία που ίδρυσε ο Χασάμπης το 2010 και εξαγοράστηκε από την Google το 2014, εργάζεται -μεταξύ άλλων- για τη δημιουργία ενός ψηφιακού κυττάρου που θα λύσει τα χέρια των ερευνητών επιταχύνοντας την ανακάλυψη φαρμάκων.

Ωστόσο, ο απώτερος στόχος του Χασάμπης και της ομάδας του είναι η Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη η οποία θα προσεγγίζει τις ιδιότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου και για την οποία ο Χασάμπης δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι είναι εφικτή. Γι’ αυτό και συμβουλεύει τα νέα παιδιά πώς να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την νέα εποχή που ανατέλλει.

Τέλος, μας αποκαλύπτει τον γρίφο που του ζήτησε να λύσει ο έλληνας πρωθυπουργός.

