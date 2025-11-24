Ομοσπονδιακή δικαστής απέρριψε σήμερα τις ποινικές κατηγορίες σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, κρίνοντας παράτυπο τον ορισμό της εισαγγελέως που επέλεξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση.

Η απόφαση αποτελεί πλήγμα στις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ, με στόχο την άσκηση διώξεων σε βάρος πολιτικών αντιπάλων και επικριτών του.

Η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, πρώην δικηγόρος του Τραμπ, διορίστηκε τον Σεπτέμβριο προσωρινή εισαγγελέας, αρμόδια για την ανατολική περιφέρεια της Βιρτζίνιας, προκειμένου να αναλάβει τις δύο έρευνες, παρά το γεγονός ότι δε διέθετε προηγούμενη εμπειρία. Τόσο ο Κόμι όσο και η Τζέιμς είχαν καταγγείλει τον παράτυπο διορισμό της Χάλιγκαν.

Η δικαστής Κάμερον ΜακΓκόουαν Κάρι αποφάνθηκε ότι η Χάλιγκαν δεν είχε νομική εξουσία να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος, είτε του Κόμι είτε της Τζέιμς, δίνοντας ωστόσο στο υπουργείο Δικαιοσύνης τη δυνατότητα να αναθέσει σε άλλον εισαγγελέα τις δύο έρευνες.

«Όλες οι ενέργειες, που απορρέουν από τον παράτυπο διορισμό της κ. Χάλιγκαν», χαρακτηρίζονται «παράνομη άσκηση εκτελεστικής εξουσίας» και ακυρώνονται, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης.

«Η σημερινή νίκη με εμψυχώνει και είμαι ευγνώμων για τις προσευχές και την υποστήριξη που έλαβα από όλη τη χώρα», αναφέρει η Λετίσια Τζέιμς σε δήλωσή της. Ο δικηγόρος της, Άμπι Λόυελ, δήλωσε ότι η Τζέιμς θα εξακολουθήσει να αμφισβητεί «τυχόν περαιτέρω πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες με κάθε διαθέσιμο ένδικο μέσο».

«Είμαι ευγνώμων που το δικαστήριο έκλεισε την υπόθεση εναντίον μου, η οποία ήταν μια δίωξη βασισμένη σε εχθρότητα και ανικανότητα, που αντικατοπτρίζει αυτό που έχει γίνει το υπουργείο Δικαιοσύνης, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Τζέιμς Κόμι, μέσω βίντεο που δημοσιοποίησε στην πλατφόρμα Instagram.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε απόψε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της δικαστού Κάμερον ΜακΓκόουαν Κάρι, να απορρίψει τις κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI (2013-2017), για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Ακολούθως, η 66χρονη γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, κατηγορήθηκε για ψευδείς δηλώσεις, προκειμένου να λάβει στεγαστικό δάνειο με ευνοϊκότερους όρους. Η Δημοκρατική Τζέιμς είχε προχωρήσει σε διώξεις σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ και δύο γιών του, του Ντόναλντ Τζούνιορ και του Έρικ. Και οι τρεις κρίθηκαν ένοχοι ότι κατά τη δεκαετία του 2010, διόγκωσαν κολοσσιαία την αξία των μετοχών του Trump Organization, ώστε να πάρουν δάνεια με ευνοϊκότερους όρους από τράπεζες και να έχουν καλύτερες συνθήκες ασφάλισης. Έπειτα από μια πολύκροτη δίκη, που διεξήχθη το 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ καταδικάσθηκε σε πρόστιμο 464 εκατομμυρίων δολαρίων. Τον περασμένο Αύγουστο, το πρόστιμο αυτό ακυρώθηκε από εφετείο.