Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου του επόμενου έτους, ωστόσο μπαίνει δυναμικά στην προεκλογική μάχη, καθώς διακυβεύεται εμμέσως η ίδια του η προεδρία. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters έπειτα από επαφές με εννέα στελέχη των Ρεπουμπλικάνων, ο Τραμπ παίρνει τηλέφωνα υποψηφίους, δίνει την υποστήριξη του από νωρίς, διαμορφώνει προεκλογική στρατηγική και προωθεί οικονομικά μηνύματα με στόχο να διατηρηθεί το Κογκρέσο στα χέρια των Ρεπουμπλικανών.

Ο Τραμπ, ήδη από το καλοκαίρι, 18 μήνες πριν από την Ημέρα των Εκλογών του 2026, προέτρεπε Ρεπουμπλικάνους βουλευτές που σκέφτονταν να θέσουν υποψηφιότητα για τη Γερουσία ή για θέσεις κυβερνητών να προωθήσουν την επανεκλογή τους στην θέση που έχουν τους ώστε να αποφευχθούν εσωκομματικές εκλογές, σύμφωνα με τρεις διαφορετικές ανώνυμες πηγές, έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, έναν ανώτερο σύμβουλο του Τραμπ και ένα κομματικό στέλεχος.

Μια εμπλοκή του προέδρου στις ενδιάμεσες εκλογές, τόσο νωρίς και και σε τέτοιο επίπεδο, είναι πρωτοφανής στη σύγχρονη εποχή.

«Συνήθως οι πρόεδροι επιστρατεύονται πιο μετά στην προεκλογική περίοδο», ανέφερε ο Μπιλ Γκάλστον, πρώην ανώτερος σύμβουλος στον Λευκό Οίκο του Δημοκρατικού προέδρου Μπιλ Κλίντον. «Αυτό είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο.»

Από νωρίς στη μάχη ο Τραμπ

Ο Τραμπ φαίνεται ότι ανησύχησε μετά τις πολιτειακές και τοπικές εκλογές της 4ης Νοεμβρίου, καθώς τα exit polls κατέγραφαν ότι οι ψηφοφόροι τιμώρησαν τους Ρεπουμπλικάνους για το αυξανόμενο κόστος ζωής. Σε σειρά συναντήσεων αμέσως μετά την αναμέτρηση, ο Τραμπ εμφανίστηκε οργισμένος σε συνεργάτες του, υποστηρίζοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να «οικειοποιηθούν» το μήνυμα περί προσιτού κόστους ζωής, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Υπενθύμισε στους συνεργάτες του ότι επέστρεψε στον Λευκό Οίκο με την δέσμευση να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος στο Reuters, οι Ρεπουμπλικανοί δεν πρέπει να παραχωρήσουν το ζήτημα αυτό στους Δημοκρατικούς, αλλά να αναδείξουν όπου η κυβέρνησή του έχει επιτύχει να μειώσει τις τιμές.

Ο Τραμπ «έχει υπάρξει απολύτως σαφής ότι το προσιτό κόστος ζωής βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής μας ατζέντας», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Το κόστος ζωής συνεχίζει να αυξάνεται στις ΗΠΑ, εν μέρει λόγω των βαριών δασμών που έχει επιβάλει ο Τραμπ στις εισαγωγές. Μέσα στον μήνα αυτόν, ο Τραμπ κατάργησε ορισμένους δασμούς για να μειώσει τις τιμές σε βοδινό κρέας, καφέ, φρούτα και άλλα τρόφιμα.

«Σίγουρα θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση να κινηθεί ακόμη πιο γρήγορα για να δώσει πολιτικές λύσεις», ανέφερε ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι η εμπλοκή του Τραμπ περιλαμβάνει συχνές ενημερώσεις, καταιγισμό τηλεφωνημάτων σε πολιτικούς συμμάχους και τακτικές συνεδριάσεις όπου οι συνεργάτες τον ενημερώνουν για τις δημοσκοπήσεις, την χρηματοδότηση και τις έρευνες σχετικά με τις διαθέσεις των ψηφοφόρων.

Πτώση στις δημοσκοπήσεις

Τα ποσοστά του Τραμπ έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέρει επειδή οι ψηφοφόροι είναι δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που χειρίζεται την οικονομία. Η δημοτικότητά του έπεσε στο 38%, το χαμηλότερο επίπεδο φέτος, σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos της 18ης Νοεμβρίου.

«Η πραγματικότητα είναι ότι, όταν ένας πρόεδρος είναι αντιδημοφιλής, μειώνει τις έδρες που μπορεί να κερδίσει το κόμμα του», ανέφερε Ντάγκ Χέι, στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος που εμπλέκεται στην χάραξη πολιτικής στρατηγικής και είναι επικριτής του Τραμπ.

Ο Τραμπ πήρε ένα μάθημα την περασμένη εβδομάδα σχετικά με την επιρροή του στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, όταν αναγκάστηκε να κάνει πίσω και να επιτρέψει τη δημοσιοποίηση αρχείων του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Τζέφρι Έπσταϊν, έπειτα από την εξέγερση των υποστηρικτών του και των Ρεπουμπλικάνων της Βουλής.

Τα χαμηλά ποσοστά δημιουργούν αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητα του να διατηρήσει ενωμένους τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ιδιαίτερα εάν επιμείνει η απογοήτευση των ψηφοφόρων για τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής.

Με ατζέντα φοροελαφρύνσεων

Ο Τραμπ θέλει οι υποψήφιοι του κόμματος να κάνουν εκστρατεία με βάση το πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων που πέρασε τον Ιούλιο, δήλωσαν έξι κομματικοί παράγοντες στο Reuters. Στόχος είναι να πεισθούν οι ψηφοφόροι ότι θα λάβουν μεγαλύτερες επιστροφές φόρου από την IRS όταν υποβάλουν τις δηλώσεις τους τον Απρίλιο, βάζοντας περισσότερα χρήματα στις τσέπες τους, αντισταθμίζοντας έτσι την αγωνία τους για τις αυξανόμενες τιμές.

Ο νόμος «One Big Beautiful Bill Act» έκανε μόνιμες πολλές από τις φορολογικές περικοπές που είχε περάσει ο Τραμπ το 2017 στην πρώτη του θητεία, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων πιστώσεων φόρου για γονείς και επιπλέον ελαφρύνσεων από πολιτειακούς και τοπικούς φόρους.

Η συνολική μέση φορολογική μείωση ανά φορολογούμενο θα είναι 3.752 δολάρια το 2026, σύμφωνα με ανάλυση του Tax Foundation, ενός μη κομματικού οργανισμού με έδρα την Ουάσινγκτον.

Θέλει ασπίδα κατά της παραπομπής του

Για τον Τραμπ, η διατήρηση του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικάνους τον επόμενο Νοέμβριο αφορά και στην αυτοπροστασία, ανέφερε άλλος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν οριακές πλειοψηφίες τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία. Αν χάσουν έστω και το ένα από τα δύο σώματα, οι Δημοκρατικοί πιθανότατα θα μπορέσουν να μπλοκάρουν μεγάλο μέρος της ατζέντας του Τραμπ τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του.

Η απώλεια της Βουλής θα έδινε επίσης στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να ξεκινήσουν διαδικασίες για την παραπομπή του Τραμπ προς καθαίρεση για τρίτη φορά. Οι Δημοκρατικοί της Βουλής είχαν εκκινήσει την διαδικασία αποπομπής του του Τραμπ δύο φορές κατά την περίοδο 2017–2021, αλλά και τις δύο φορές η Ρεπουμπλικανική Γερουσία δεν ψήφισε την απομάκρυνσή του.