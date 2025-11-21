Κάτι λιγότερο από μισή ώρα κράτησε η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του «κομμουνιστή» -κατά τον Ντόναλντ Τραμπ – νεοεκλεγέντα δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι με τον «τύραννο» -σύμφωνα με τον Μαμντάνι – πρόεδρο των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο και το κλίμα, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος ο Τραμπ, στην κοινή συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ γραφείο, ήταν «υπέροχο» παρά τις όποιες πολιτικές διαφορές των δύο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, μετά την συνάντηση του με τον Μαμντάνι, ο Τραμπ ανέφερε πως: «Τον συνεχάρην, και μιλήσαμε για κάποια θέματα που έχουμε πολλά κοινά, όπως η στέγαση και η ανέγερση κατοικιών, καθώς και για τα τρόφιμα και τις τιμές. Η τιμή του πετρελαίου πέφτει σημαντικά, και ό,τι κάνω θα είναι καλό για τη Νέα Υόρκη».

Η Νέα Υόρκη στο επίκεντρο της συζήτησης

Από την πλευρά του ο Μαντάνι ανέφερε ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρο ήταν «παραγωγική» και «επικεντρωμένη στον τόπο της κοινής εκτίμησης και αγάπης».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις παλαιότερες επικρίσεις του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του ότι τον είχε αποκαλέσει «τύραννο», ο Μαντάνι υποστήριξε ότι η σημερινή συνάντηση «επικεντρώθηκε όχι στα σημεία διαφωνίας — που είναι πολλά — αλλά στον κοινό σκοπό που έχουμε στην υπηρεσία των Νεοϋορκέζων».

Τραμπ: Δεν είναι και τόσο προσβλητικό το τύραννος

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, απάντησε αστειευόμενος: «Με έχουν αποκαλέσει πολύ χειρότερα πράματα από τύραννο. Δεν είναι και τόσο προσβλητικό». Πρόσθεσε δε ότι ο Μαντάνι ίσως «αλλάξει γνώμη αφού αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε».

Σε έναν σχεδόν εγκάρδιο τόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε μια ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις απειλές που είχε εξαπολύσει περί αποστολής στρατευμάτων στη Νέα Υόρκη και σμείωσε πως: «Νομίζω ότι έχουμε γνωστούς δολοφόνους και γνωστούς διακινητές ναρκωτικών και μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο Μαμντάνι θέλει μια ασφαλή Νέα Υόρκη. Μπορούμε να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε, αλλά αν δεν έχεις ασφαλείς δρόμους, δεν πρόκειται να πετύχεις. Οπότε θα δουλέψουμε μαζί».

Συνεχίζοντας να μιλάει για τον σύντομα και επισήμως δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ υποστήριξε πως μπορεί «να έχει απόψεις που είναι λίγο… εκτός», αλλά όπως πρόσθεσε «όλοι αλλάζουν» και συμπλήρωσε πως: «Μπορώ να σας πω ότι από την πρώτη φορά που έγινα πρόεδρος κάποιες από τις απόψεις μου έχουν αλλάξει». Στην συνέχεια ανέφερε ότι: «Αισθάνομαι μεγάλη εμπιστοσύνη ότι μπορεί (σ.σ. ο Μαμντάνι) να κάνει πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα θα ξαφνιάσει ορισμένους συντηρητικούς».

Ο Τραμπ θα παρέμβει για τις τιμές του ρεύματος στη Νέα Υόρκη

Από τις δηλώσεις Τραμπ εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του στο ότι θα παρέμβει στην εταιρεία ηλεκτροδότησης της Νέας Υόρκης την περίφημης Con Edison για να μειώσει τις τιμές του ρεύματος, ενώ υποστήριξε: «Συμφωνούμε σε πολλά περισσότερα απ’ ό,τι θα φανταζόμουν. Θέλω να κάνει εξαιρετική δουλειά, και θα τους βοηθήσουμε να κάνουν εξαιρετική δουλειά.»

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Πάντα αισθάνομαι πολύ, πολύ άνετα όταν βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη, και νομίζω ακόμη περισσότερο μετά από αυτή τη συνάντηση».

Από νωρίς είχε φανεί ότι η συνάντηση θα ήταν σε θετικό κλίμα

Ο Μαμντάνι κατά την είσοδο του στον Λευκό Οίκο δεν έγινε αντιληπτός από τους δημοσιογράφους καθώς δεν μπήκε από την κύρια είσοδο, ενώ πριν από την συνάντηση είχε απανωτές επαφές με σημαίνουσες προσωπικότητες της Νέας Υόρκης, όπων η κυβερνήτης Κάθι Χόκουλ, αλλά και με τον ηγέτη της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ. Το θετικό κλίμα που τελικά είχε η συνάντηση, είχε φανεί από πολύ πριν καθώς ο πρόεδρος Τραμπ σε δηλώσεις του στο Fox News Radio είχε υποστηρίξει ότι αναμένει πως η συνάντηση θα είναι «αρκετά πολιτισμένη» και ότι ο ίδιος και ο νεοεκλεγείς δήμαρχος θα «τα πάνε μια χαρά».

«Έχει μια διαφορετική φιλοσοφία, είναι λίγο διαφορετικός. Του δίνω πολύ μεγάλο εύσημο για την προεκλογική του εκστρατεία. Έκανε μια επιτυχημένη εκστρατεία και όλοι ξέρουμε ότι οι εκστρατείες δεν είναι εύκολες», είπε ο κ. Τραμπ. «Αλλά νομίζω ότι θα τα πάμε καλά. Κοίτα, αναζητούμε το ίδιο πράγμα — θέλουμε να κάνουμε τη Νέα Υόρκη ισχυρή και, ξέρεις, υπάρχει τόσο διαφορετική φιλοσοφία».

Πρόσθεσε: «Ήταν πολύ ευγενικός που τηλεφώνησε, όπως ξέρεις. Και θα έχουμε μια συνάντηση. Υποθέτω ότι συναντιόμαστε στις 3 σήμερα. Και πιστεύω ότι θα είναι αρκετά πολιτισμένη. Θα το δούμε.»