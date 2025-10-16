Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναμένεται να ζητήσει την απαγγελία κατηγοριών στον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον, δήλωσε στο Reuters άτομο που γνωρίζει το θέμα. Η πιθανή απαγγελία κατηγοριών έρχεται δύο μήνες αφότου πράκτορες του FBI ανακάλυψαν έγγραφα με την ένδειξη «εμπιστευτικά» στο γραφείο του Μπόλτον στην Ουάσινγκτον και στα οποία γίνονταν αναφορές σε όπλα μαζικής καταστροφής, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Σειρά διώξεων εναντίον πολιτικών αντιπάλων και επικριτών του Τραμπ

Εάν τελικά απαγγελθούν κατηγορίες στον Μπόλτον, θα είναι η τρίτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει πιέσει για ποινικές κατηγορίες εναντίον επικριτών ή αντιπάλων του Ντόναλντ Τραμπ. Αν τελικά ασκηθούν, αυτό θα συμβεί λίγο αφότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες στον διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, ο οποίος ερεύνησε την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2016, και στην Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, η οποία προηγουμένως είχε ασκήσει δίωξη για απάτη εναντίον του Τραμπ και της οικογενειακής του εταιρείας ακινήτων.

O δικηγόρος του Μπόλτον, Άμπε Λόουελ, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό από το Reuters, όμως ο Λόουελ έχει αρνηθεί παλιότερα ότι ο Μπόλτον ενεπλάκη σε αδικήματα και έχει δηλώσει ότι τα αρχεία που κατέσχεσε το FBI ήταν συνηθισμένα έγγραφα που μπορούσε να κατέχει ένας πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος.

Ο Μπόλτον διετέλεσε πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, προτού αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς επικριτές του. Στα απομνημονεύματα του χαρακτήρισε τον Τραμπ ακατάλληλο για πρόεδρο.

Στελέχη του υπουργείου πίεζαν για επίσπευση της άσκησης διώξεων

Σύμφωνα με διάφορες αναφορές στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πιέζουν εδώ και καιρό για άμεση απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Μπόλτον, παρότι κάποιοι εισαγγελείς του Μέριλαντ, εξέφραζαν ανησυχία για μια τέτοια εξέλιη. Αντίστοιχα νομικοί της Διεύθυνσης Εθνικής Ασφάλειας, υποστήριζαν ότι χρειαζόταν περισσότερη έρευνα και ότι η υπόθεση προχωρούσε βιαστικά.

Πράκτορες του FBI διεξήγαγαν έρευνα στο σπίτι και το γραφείο του Μπόλτον τον Αύγουστο, αναζητώντας αποδεικτικά στοιχεία για πιθανές παραβιάσεις του Νόμου περί Κατασκοπείας, ο οποίος καθιστά έγκλημα την αφαίρεση, διατήρηση ή διαβίβαση αρχείων εθνικής άμυνας, σύμφωνα με κάποια μερικώς αποσφραγισμένα εντάλματα έρευνας που κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.