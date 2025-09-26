Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι. Πρόκειται για μία εξέλιξη που έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι. Τότε το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Η έρευνα ανατέθηκε στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ — τον προκάτοχο του Τζέιμς Κόμι στην ηγεσία του FBI. Στο πόρισμά του το 2019, ο Μάλερ ανέφερε πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για αθέμιτη σύμπραξη της Μόσχας και του επιτελείου Τραμπ.

Παράλληλα, επισήμανε πως ασκήθηκαν πιέσεις από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για να παρακωλυθεί η έρευνα.

«Είμαι αθώος» απαντά ο Κόμι

Η πρώτη αντίδραση από την πλευρά του Τζέιμς Κόμι ήρθε με δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρώην διοικητής του FBI τόνισε ότι είναι αθώος.

«Η καρδιά μου είναι ραγισμένη για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο ομοσπονδιακό δικαστικό σύστημα και είμαι αθώος. Ας κάνουμε λοιπόν μια δίκη και ας διατηρήσουμε την πίστη μας» ανέφερε στο μήνυμά του.

Την ίδια ώρα ο δικηγόρος του, Πάτρικ Φιτζέραλντ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Ο Τζιμ Καόμι αρνείται στο σύνολό τους τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σήμερα. Ανυπομονούμε να τον αθωώσουμε στο δικαστήριο».

Πανηγυρίζει ο Τραμπ

Η παραπάνω εξέλιξη πανηγυρίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του χαρακτήρισε τον Κόμι ως έναν από τους «χειρότερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα».

Στο μήνυμά του ανέφερε: «Δικαιοσύνη στην Αμερική! Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει ποτέ αυτή η χώρα είναι ο Τζέιμς Κόμι, ο πρώην διεφθαρμένος επικεφαλής του FBI. Σήμερα κατηγορήθηκε από ένα Μεγάλο Ορκωτό Δικαστήριο για δύο κακουργήματα λόγω διαφόρων παράνομων και αθέμιτων πράξεων. Έχει βλάψει τόσο πολύ τη χώρα μας, για τόσο καιρό, και τώρα αρχίζει να λογοδοτεί για τα εγκλήματά του κατά του έθνους μας».

Ο Κάμι είχε βοηθήσει έμμεσα τον Τραμπ να εκλεγεί το 2016

Μια από τις ειρωνείες της κατάστασης είναι ότι ο Κόμι, ο οποίος παρουσίαζε τον εαυτό του ως έναν αυστηρά αμερόληπτο αξιωματούχο επιβολής του νόμου, έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να βοηθήσει τον Τραμπ να εκλεγεί την πρώτη φορά.

Το καλοκαίρι του 2016 αποφάσισε να μην προτείνει την άσκηση ποινικής δίωξης κατά της Χίλαρι Κλίντον. Τότε είχε την είχε κατηγορήσει για τη χρήση ιδιωτικού διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διεκπεραίωση επίσημων υποθέσεων κατά τη διάρκεια της θητείας της ως υπουργού Εξωτερικών.

Σε αυτό το δημόσιο φόρουμ, ο Κόμι είπε ότι, ενώ η Κλίντον και το προσωπικό της είχαν «είναι εξαιρετικά απρόσεκτοι στη διαχείριση πολύ ευαίσθητων, άκρως απόρρητων πληροφοριών» και υπήρχαν «αποδείξεις πιθανών παραβιάσεων των νόμων σχετικά με τη διαχείριση απόρρητων πληροφοριών», είχε καταλήξει, ως πρώην εισαγγελέας, στο συμπέρασμα ότι «κανένας λογικός εισαγγελέας δεν θα έφερνε μια τέτοια υπόθεση».

Η συνέντευξη τύπου έδωσε στον Τραμπ, που τότε ήταν αντίπαλος της Κλίντον, το όπλο για να χαρακτηρίσει την χρήση προσωπικού διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως απερίσκεπτη. Ο Τραμπ υιοθέτησε αυτή τη γραμμή επίθεσης, ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση από το WikiLeaks ηλεκτρονικών μηνυμάτων από βοηθούς της εκστρατείας της Κλίντον, τα οποία είχαν κλαπεί από χάκερ.

Στη συνέχεια, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, ο Κόμι ανακοίνωσε ξαφνικά ότι το FBI είχε ξανανοίξει την έρευνα για τα email της Κλίντον, αφού αντίγραφα ορισμένων email βρέθηκαν στον φορητό υπολογιστή του διασυρμένου πρώην βουλευτή Άντονι Γουίνερ, ο οποίος ήταν τότε παντρεμένος με τη βοηθό της Κλίντον, Χούμα Αμπντίν.

Αν και ο Κόμι ανακοίνωσε, πριν από την ημέρα των εκλογών, ότι η εξέταση των επιπλέον email δεν είχε αποκαλύψει τίποτα ουσιαστικό, η Κλίντον έπεσε στις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες ημέρες της εκστρατείας και έχασε με μικρή διαφορά από τον Τραμπ.