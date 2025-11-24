Οι υπηρεσίες του Δημοσίου δεν μπορούν να αποκλείουν κανέναν πολίτη από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) ενώ υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης κανόνων δεοντολογίας και ορθής χρήσης των μέσων αυτών από τους δημόσιους φορείς της χώρας.

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη μετά από αναφορά με την οποία καταγγελλόταν ο αποκλεισμός χρήστη μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα σόσιαλ μίντια Δήμου.

Η αναφορά του πολίτη

Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά δημότη ο οποίος κατήγγειλε τον αναιτιολόγητο αποκλεισμό του («μπλοκάρισμα») από την πρόσβαση στο λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) που διατηρεί Δήμος.

Αποτέλεσμα του «μπλοκαρίσματος» ήταν ο δημότης να μη μπορεί να λαμβάνει γνώση των ανακοινώσεων, των δημοσιεύσεων και των λοιπών ενημερώσεων του Δήμου που αναρτώνται στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης .

Δεν απάντησε ο Δήμος

Ο συγκεκριμένος πολίτης πριν απευθυνθεί στο Συνήγορο του Πολίτη είχε απευθυνθεί εγγράφως στο Δήμο, χωρίς ωστόσο να λάβει κάποια απάντηση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη αφού μελέτησε την αναφορά του, απηύθυνε στο συγκεκριμένο Δήμο έγγραφο με το οποίο υποστήριξε ότι δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο ο αποκλεισμός πολίτη από την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχουν δημόσιοι φορείς.

Με την αιτιολογία αυτή ζήτησε την άρση του αποκλεισμού του δημότη από τον λογαριασμό του Δήμου στο Facebook, προκειμένου να μπορεί, ισότιμα με όλους τους άλλους πολίτες, να ενημερώνεται για όλα τα θέματα τα οποία αναρτώνται στο λογαριασμό που διατηρεί η Δήμος στο μέσο αυτό.

Τελικά, η Δημοτική Αρχή συμμορφώθηκε και ήρθη ο αποκλεισμός του πολίτη.

Τι διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μέσω του χειρισμού αναφορών πολιτών οι οποίοι θίγουν ζητήματα που αφορούν στον τρόπο διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (όπως Facebook, Instagram, You tube κ.α.) από δημόσιους φορείς, διαπίστωσε μια σειρά ζητημάτων τα οποία χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση.

Τα ζητήματα αυτά αφορούν τον αποκλεισμό πολιτών από την πρόσβαση στους σχετικούς λογαριασμούς που διατηρούν δημόσιοι φορείς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «την αδυναμία υποβολής σχολίων επί των δημοσιεύσεων των δημοσίων φορέων στα μέσα αυτά, τον μη εντοπισμό του προσώπου που διαχειρίζεται τους εν λόγω λογαριασμούς, την υποκατάσταση παραδοσιακών τρόπων ενημέρωσης των πολιτών με την ενημέρωση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και καταγγελίες για μη αντικειμενική παρουσίαση, ή σκοπιμότητα, στην παρουσίαση των διαφόρων θεμάτων στα μέσα αυτά κ.ά.».

Έλλειψη νομικού πλαισίου

«Η διερεύνηση των σχετικών αναφορών από τον Συνήγορο του Πολίτη κατέδειξε την έλλειψη ειδικού νομικού πλαισίου που να ρυθμίζει τα θέματα διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους δημόσιους φορείς, ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε, σε κάποιες περιπτώσεις, να αντιμετωπισθεί σύμφωνα με τις γενικές αρχές με βάση τις οποίες λειτουργεί και συμπεριφέρεται προς τους πολίτες ο εκάστοτε δημόσιος φορέας», αναφέρει στην έκθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή.

Χωρίς δεοντολογία και κανόνες

Ταυτόχρονα, η Ανεξάρτητη Αρχή διαπίστωσε, στην πλειονότητα των περιπτώσεων που εξέτασε, την απουσία πλαισίου δεοντολογίας και κανόνων ορθής χρήσης στις ιστοσελίδες των δημόσιων φορέων των μέσων αυτών.

Στην πολιτική ηγεσία

«Για το λόγο αυτό», όπως αναφέρει στην έκθεση, «ο Συνήγορος του Πολίτη, με δεδομένη την ευρεία διάδοση και χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην κοινωνία, αλλά και τη χρήση τους από τους δημόσιους φορείς, σε σημαντικό βαθμό, προτίθεται να απευθυνθεί στην αρμόδια πολιτική ηγεσία και να αναδείξει το ζήτημα συνολικά.

Στόχος του Συνηγόρου του Πολίτη η καθιέρωση κανόνων δεοντολογίας και ορθής χρήσης των μέσων αυτών από τους δημόσιους φορείς της χώρας, στοιχεία τα οποία κρίνει ως αναγκαία.