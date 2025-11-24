Ο Ύπατος Αρμοστής των OHE για τα δικαιώματα του ανθρώπου εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για τα «αδύναμα αποτελέσματα» της COP30 που διεξήχθη στη Βραζιλία, προειδοποιώντας ότι η «μοιραία αδράνεια» των ηγετών θα μπορούσε κάποια ημέρα να θεωρηθεί «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Η 30η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα ολοκληρώθηκε το Σάββατο στην Μπελέμ της Βραζιλίας με την υιοθέτηση μιας συμφωνίας στα ελάχιστα, χωρίς ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, η οποία όμως χαιρετίζεται από ορισμένους ως απόδειξη ότι η πολυμέρεια εξακολουθεί να λειτουργεί.

Σε παρέμβασή του στο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γενεύη, ο Φόλκερ Τουρκ προειδοποίησε ότι τα «αδύναμα αποτελέσματα της COP30 στην Μπελέμ» φανερώνουν πώς «οι ανισορροπίες στην ισχύ των επιχειρήσεων … εκδηλώνονται στην κλιματική έκτακτη ανάγκη».

«Η βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων δημιουργεί κολοσσιαία κέρδη καταστρέφοντας παράλληλα μερικές από τις πιο φτωχές κοινότητες και χώρες του κόσμου», δήλωσε. «Είναι επιτακτική ανάγκη να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι γι’ αυτή την αδικία και για όλες τις άλλες βλάβες που συνδέονται με την απορρύθμιση του κλίματος».

Ο Τουρκ προέβαλε επίσης μια πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ που προβλέπει ότι «οι κυβερνήσεις οφείλουν να εμποδίζουν κάθε σοβαρή προσβολή στο κλίμα μας, κυρίως επιβάλλοντας κανονιστικές ρυθμίσεις στις επιχειρήσεις».

Το Διαμερικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνώρισε επίσης το δικαίωμα σε ένα σταθερό κλίμα και κάλεσε τις χώρες να «επιβάλουν στις επιχειρήσεις το καθήκον (…) να προβλέπουν αποζημιώσεις για βλάβες που συνδέονται με το κλίμα», υπενθύμισε.

Ο Ύπατος Αρμοστής δήλωσε επίσης σήμερα ότι συχνά αναρωτιέται «σχετικά με τον τρόπο που οι μελλοντικές γενιές θα κρίνουν τις δράσεις -και τη μοιραία αδράνεια- των ηγετών μας έναντι της κλιματικής κρίσης σε 50 ή σε 100 χρόνια».

«Άραγε η ακατάλληλη σημερινή απάντηση θα μπορούσε να θεωρηθεί οικοκτονία, ακόμα και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας;», αναρωτήθηκε επίσης.