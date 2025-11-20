Πανικός επικράτησε στο Μπελέμ της Βραζιλίας, όταν πυρκαγιά ξέσπασε στον χώρο διεξαγωγής της COP30, προκαλώντας την άμεση εκκένωση του χώρου όπου πραγματοποιούνται οι συνομιλίες του ΟΗΕ και την απομάκρυνση χιλιάδων συνέδρων.

Πιο συγκεκριμένα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 19:00 στην Ελλάδα) ένα περίπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες και ο καπνός εξαπλώθηκε στο εσωτερικό, προκαλώντας πανικό σε υπαλλήλους και επισκέπτες.

Δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση της συγκεκριμένης πτέρυγας, ενώ επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ο βραζιλιάνος υπουργός Τουρισμού Σέλσο Σαμπίνο ενημέρωσε πως η κατάσταση τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο περίπου μισή ώρα αργότερα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία πιθανολογείται ότι ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα.

URGENTE: Incêndio grave atinge pavilhões da COP30, em Belém. Área da Blue zone é evacuada. #Estúdioi ➡ Assista à #GloboNews: https://t.co/bFwcwLqjJH pic.twitter.com/mAx2ATwUaz — GloboNews (@GloboNews) November 20, 2025

Η πυρκαγιά ξέσπασε ενώ οι υπουργοί από όλο τον κόσμο βρίσκονταν σε εντατικές διαπραγματεύσεις με στόχο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα, τη χρηματοδότηση για το κλίμα και τα μέτρα εμπορίου, με μόνο μία ημέρα να απομένει για τη λήξη της διήμερης συνόδου.