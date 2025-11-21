Σήμερα, 21 Νοεμβρίου είναι η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Για αυτό το λόγο η τροχαία θα προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, από τις 6:00 μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στους εξής δρόμους:

Μητροπόλεως , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό Αιόλου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 11:20 έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής: