Σε ισχύ τίθενται αύριο Παρασκευή 21/11 έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Από τις 6:00 μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στους εξής δρόμους:
- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό
- Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 11:20 έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:
- Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της
- Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αεροπαγίτου
- Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Αμαλίας