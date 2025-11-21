Η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη στον αύλειο χώρο του πρώην ΕΑΤ- ΕΣΑ εξελίχθηκε χθες το μεσημέρι σε σημείο συνάντησης των διαφορετικών τάσεων της ευρύτερης αριστερής παράταξης, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν ακολουθήσει διακριτές και συχνά αντικρουόμενες πολιτικές πορείες.

Η παρουσία του δακρυσμένου Αλέξη Τσίπρα και παλαιών κυβερνητικών στελεχών ανέδειξε τόσο τη σημασία του εκλιπόντος για το στενό κομματικό περιβάλλον της προηγούμενης περιόδου όσο και τις υφιστάμενες αποστάσεις μεταξύ πρώην συντρόφων.

Ο Αλ. Τσίπρας, στην ομιλία του, επικεντρώθηκε στον ρόλο του Φλαμπουράρη ως σταθερού παράγοντα και προσώπου που αναλάμβανε κρίσιμες ευθύνες σε δύσκολες συγκυρίες κατά την περίοδο της διακυβέρνησης.

Παράλληλα, σημείωσε την ικανότητά του να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας στο εσωτερικό του χώρου. Αν και δεν αναφέρθηκε ευθέως στις σημερινές διαφωνίες και τη διάσπαση του αριστερού μπλοκ, οι αναφορές του σε «ενότητα» και «συλλογικότητα» ερμηνεύτηκαν από πολλούς παρευρισκόμενους ως έμμεσο σχόλιο για την παρούσα κατάσταση.

Στο περιθώριο της τελετής, η συνύπαρξη στελεχών που έχουν διαφοροποιηθεί πολιτικά μετά το 2019 —καθώς και όσων συνεχίζουν να αποτελούν τον σκληρό πυρήνα της πρώην ηγετικής ομάδας— δημιούργησε διακριτή αμηχανία.

Οι χαιρετισμοί ήταν τυπικοί, οι συζητήσεις σύντομες και οι αποστάσεις εμφανείς. Κάποιοι έμειναν σε μικρές ομάδες, αποφεύγοντας επαφές με όσους έχουν ακολουθήσει άλλη γραμμή τα τελευταία χρόνια.

Η συνύπαρξη επιβεβαίωσε το χάσμα

Η παρουσία παλαιών στελεχών που έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα, αλλά και νεότερων εκπροσώπων που σήμερα προσπαθούν να διαμορφώσουν διαφορετικές πολιτικές ταυτότητες, ανέδειξε την εσωτερική πολυδιάσπαση της Αριστεράς. Η διαχείριση του παρελθόντος, η ανάγνωση της κυβερνητικής περιόδου και οι ευθύνες για την εκλογική υποχώρηση αποτελούν ακόμη σημεία σύγκρουσης.

Παρότι η τελετή είχε αυστηρά αποχαιρετιστήριο χαρακτήρα, η πολιτική διάσταση ήταν εμφανής. Ο Φλαμπουράρης υπήρξε για χρόνια συνδετικός κρίκος μεταξύ διαφορετικών κύκλων της Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα ο θάνατός του να λειτουργήσει ως υπενθύμιση ενός μοντέλου εσωτερικής συνοχής που πλέον δεν υφίσταται.

Το μήνυμα Τσίπρα περί «συνέχειας των αξιών» ερμηνεύτηκε από κάποιους ως προσπάθεια να αποτραπεί η περαιτέρω απομάκρυνση των επιμέρους ομάδων. Ωστόσο, η τελετή επιβεβαίωσε ότι οι πολιτικές σχέσεις έχουν μεταβληθεί σε μόνιμη βάση. Δεν υπήρξαν ενδείξεις για πιθανή επαναπροσέγγιση, ούτε διαπιστώθηκαν κινήσεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν πολιτική χειρονομία.

Καθώς ο κόσμος αποχωρούσε, η εικόνα παρέμεινε ίδια: τυπική συνύπαρξη χωρίς ουσιαστικό διάλογο. Η κηδεία του Φλαμπουράρη λειτούργησε ως στιγμιαία σύγκλιση προσώπων, όχι όμως και ως πολιτική γέφυρα για έναν χώρο που έχει διασπαστεί σε πολλαπλές κατευθύνσεις και δεν εμφανίζει σημάδια άμεσης ανασύνδεσης.