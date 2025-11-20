Φίλοι, συγγενείς και σύντροφοι αποχαιρέτησαν τον Αλέκο Φλαμπουράρη σε πολιτική κηδεία που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ελευθερίας (χώρος πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ), ο οποίος πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη 18 Νοεμβρίου στο σπίτι του, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Τραγικές φιγούρες ήταν η σύζυγός του Εύη, η οποία βρισκόταν δίπλα του σε κάθε βήμα, καθώς και ο γιος του Μιχάλης. Το παρών έδωσε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με την οικογένειά του, αφού είχαν στενή σχέση με τον πρώην υπουργό. Παράλληλα, πλήθος κόσμου της πολιτικής σκηνής βρέθηκε στο Πάρκο Ελευθερίας, για να αποχαιρετήσουν τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα κι από το χώρο Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΠαΣοΚ.

Στην κηδεία παραβρέθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, και φυσικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Από ‘και και πέρα, το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων οι: Νίκος Παππάς, Γιώργος Καραμέρος, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Αναστασία Σαπουνά, Μαρία Δαμανάκη, Κώστας Ζαχαριάδης, Χάρης Δούκας, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Συμεών Κεδίκογλου, Διονύσης Καλαματιανός, Στέλιος Καλπάκης, Όλγα Γεροβασίλη, Αλέξανδος Μεϊκόπουλος, Γιώργος Ψυχογιός, Κώστας Αρβανίτης, Ρένα Δούρου, Κατερίνα Νοτοπουλου, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος, Φώτης Κουβέλης, Θύμιος Γεωργόπουλος, Τρύφωνας Αλεξιάδης, Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, Τέρενς Κουίκ, Θοδωρής Δρίτσας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Ελμίνα Κοπελούζου, Στέφανος Τζουμάκας, Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Ζουράρης, Αλέξης Χαρίτσης, Προκόπης Παυλόπουλος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης.

Επικήδειους εκφώνησαν μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Φάμελλος: Από προχθές είμαστε πιο φτωχοί

Σύντροφε μας Αλέκο, δύσκολα μπήκαν οι λέξεις στη σειρά, ακόμα πιο δύσκολα βγαίνουν από το στόμα, μπροστά σου.

Με σεβασμό, βαθύτατη λύπη, αλλά και αγάπη είμαστε όλοι και όλες εδώ, όχι για αποχαιρετισμό αλλά για ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Και έναν όρκο συντροφικό ότι θα κρατάμε εμείς και για σένα τη σημαία ψηλά. Όπως έζησες εσύ, με αφοσίωση, συνέπεια, ήθος, αξίες και αγωνιστικότητα.

Ο σύντροφός μας, Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, ανήσυχο πολιτικό πνεύμα, δημιουργικός και καινοτόμος – και πολιτικά και ως μηχανικός – , με εναλλακτική σκέψη και υψηλό αξιακό υπόβαθρο.

Οι προοδευτικές ιδέες και η κοινωνική δικαιοσύνη όρισαν από νωρίς την περπατησιά του. Και όσοι δεν τον είχαμε γνωρίσει εκείνα τα χρόνια, είχαμε ήδη ακούσει για την παρουσία και τη συνέπειά του.

Για περισσότερα από 60 χρόνια ήταν παρών σε όλους τους αγώνες της Αριστεράς και της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης στάθηκε απέναντι στη δεξιά, όταν το κομμουνιστικό κίνημα ήταν στην παρανομία, δεν λύγισε στην τρομοκρατία των χουντικών, δεν δέχθηκε ποτέ να σωπάσει.

Αγάπησε τις ιδέες, την τέχνη, τη δημιουργία, την παραγωγή. Τάχθηκε με τον Λαό, πήρε έμπνευση από αυτόν και τους αγώνες της εργατικής τάξης και της νεολαίας.

Στο πρόσωπό του βλέπαμε μία γενιά που στάθηκε όρθια και τράβηξε μπροστά.

Με γενναιότητα, ευγένεια, αξιοπρέπεια, ανιδιοτέλεια και αλληλεγγύη, αρχές που υπηρέτησε μέχρι και την τελευταία ημέρα, στην κυριολεξία, στο κοινό μας σπίτι και στην κοινή μας διαδρομή, στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Διάβαζε την πολιτική και γεννούσε πολιτική. Εμπνεύστηκε και συνέβαλε και στην ενότητα της Αριστεράς και στην κατάκτηση της κυβέρνησης της Αριστεράς.

Εκεί τον γνώρισα και δουλέψαμε πολλές φορές μαζί. Ξέραμε ότι στην κυβέρνηση είχαμε δίπλα μας έναν άνθρωπο χαμογελαστό και προσιτό, που έμπαινε μαζί μας σε όλα τα προβλήματα, και έβρισκε λύσεις. Με μόνο κριτήριο και προτεραιότητα το κοινό όφελος. Χωρίς καμία προσωπική ιδιοτέλεια. Εξάλλου, ο Αλέκος σε όλη του τη ζωή μόνο έδινε στο κόμμα, στην Αριστερά, στην κοινωνία.

Όσοι βρεθήκαμε δίπλα του βλέπαμε ένα πηγαίο φως, που φώτιζε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ο Αλέκος ήταν αφοσιωμένος στην κοινή υπόθεση.

Αυτή είναι η σωστή λέξη «Αφοσίωση», με αυταπάρνηση. Και αυτό το υπηρέτησε μέχρι την τελευταία ημέρα. Αφήνοντας πολλές φορές σε δεύτερο επίπεδο τη δουλειά του και την οικογένειά του, την Εύη, που δεν έλειψε στιγμή από το πλευρό του αλλά και από τον αγώνα μας. Τη θυμάμαι και αυτή μαζί μας για ώρες και στο Μαξίμου και στον ΣΥΡΙΖΑ.

Με το βλέμμα του πάντα στραμμένο στις νεότερες γενιές ο Αλέκος Φλαμπουράρης κατάφερνε να είναι διαφωτιστής, με κάθε έννοια της λέξης. Δεν είχε ποτέ την απόσταση του δασκάλου, ήταν σύντροφος και καθοδηγητής.

Είχε αυτόν τον αυθόρμητο, πολύτιμο τρόπο να μετατρέπει τις ιδέες και τις αξίες σε επιλογές. Και αυτή τη δημιουργικότητα την εξέφρασε και επαγγελματικά, ως μηχανικός.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης δεν ήταν μόνο πολύτιμος σύντροφος, αλλά ήταν η ψυχή και η ζωντανή ιστορία του κόμματός μας.

Μέχρι τελευταία ημέρα ανήσυχος και δοτικός. Με τελευταία στάση την επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς, πολλές φορές υπερβαίνοντας και τις φυσικές αντοχές του.

Δεν θα ξεχάσω τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου στην Αίγινα, που ήταν εκεί παρά τους πόνους, να κάνουμε μαζί την περιοδεία και να μας υποδεχτεί. Ούτε το πόσο βιαζόταν να τελειώσει τις θεραπείες για να έρθει ξανά στα γραφεία.

Και θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη στάση. Αλλά και προσωπικά για τη στήριξη και τη βοήθειά του εδώ και ένα χρόνο αλλά και την ηπιότητα και καλοσύνη που εξέπεμπε.

Και θέλω να ευχαριστώ και την Εύη και τον Μιχάλη που ήταν δίπλα του.

Από προχτές είμαστε πιο φτωχοί. Ανθρώπινα αλλά και στο κόμμα μας, Γιατί ήταν πάντα εκεί διαθέσιμος, οποιαδήποτε ώρα για να βοηθήσει σε κάθε δύσκολη απόφαση ή αποστολή. Και ήξερες ότι θα σου πει κάτι πιο διεισδυτικό, πιο ανατρεπτικό, πιο εναλλακτικό.

Μας φαίνεται – σε όλους που τον ζήσαμε και πιο πολύ στην οικογένειά του- αδιανόητο ότι δεν θα ξανακούσουμε τη σκέψη του και την πολύτιμη συμβουλή του αλλά και δεν θα διασκεδάσουμε μαζί.

Το κενό του είναι δυσαναπλήρωτο.

Αλλά το ξέρουμε καλά, ο Αλέκος Φλαμπουράρης είναι μαζί με τους φωτεινούς συντρόφους μας, που δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά από δίπλα μας, γιατί η παρακαταθήκη τους συνεχίζει να μας καθοδηγεί.

Γεια σου αγαπημένε σύντροφέ μας και σε ευχαριστούμε!

Φωτογραφίες από την κηδεία Φλαμπουράρη

Τα αίτια θανάτου του Αλέκου Φλαμπουράρη

Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου ΙΑΣΩ αναφέρει τα εξής:

«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Παρά τις επανειλημμένες και συντονισμένες ιατρικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασης και διαπιστώθηκε ο θάνατος του ασθενούς στις 14:32. Η διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος».

Λίγα λόγια για τον Αλέκο Φλαμπουράρη

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα, τελείωσε το 9ο Γυμνάσιο και υπήρξε μέλος του μαθητικού κινήματος συμμετέχοντας στους αγώνες αυτοδιάθεσης της Κύπρου.

Ως φοιτητής (Πολυτεχνείο Γκρατς, ΑΠΘ) ήταν στέλεχος του ΚΚΕ και της Νεολαίας Λαμπράκη, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τη χούντα για την αντιδικτατορική δράση του.

Ο Γιάννης Μπανιάς τον αποκαλούσε χαϊδευτικά «Φλομπέρ», τα δε λαγωνικά της Ασφάλειας τον είχαν καταγράψει λάθος ως «Φλαμπούρη».

Από την Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα συμμετείχε στην Πολιτική Γραμματεία του ΚΚΕ Εσωτερικού, του Συνασπισμού και κατόπιν του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 εκλέχθηκε Βουλευτής Α’ Αθηνών, θέση στην οποία επανεξελέγη στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 από το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, του οποίου θεωρείτο μέντορας, διετέλεσε Υπουργός Επικρατείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Από τον Νοέμβριο του 2016 ήταν Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα της καθημερινότητας του Πολίτη.

Στις εκλογές του 2023 είχε τοποθετηθεί τιμητικά, ως ένα ιστορικό στέλεχος της ανανεωτικής Αριστεράς, στην τελευταία θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ως το 5ο Συνέδριο του περασμένου καλοκαιριού, όταν και πήρε την απόφαση να μην θέσει υποψηφιότητα για τη νέα Κεντρική Επιτροπή.

Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε ως πολιτικός μηχανικός.